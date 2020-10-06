Bugün itibarıyla 10. yıldönümünü kutlayan Instagram, bu önemli günü kutlamak amacıyla bir dizi yeni özellik yayınladı. Henüz tüm kullanıcılara ulaşmayan yeni özellikler ile son üç yılda paylaştığınız hikayeleri harita ya da takvimde görüntüleyebilir, ayrıca Instagram simgesini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram, bugün 10. yıldönümünü kutluyor. İlk kez 6 Ekim 2010 tarihinde yayınlanan uygulama, kısa sürede popüler hale gelerek Facebook’un radarına girmiş ve 2012 yılında sosyal medya devi tarafından satın alınmıştı.

Önemli bir kilometre taşını geride bırakan Instagram, bu önemli günü kutlamak için kullanıcılara bir dizi yeni özellik de sunacak. Hatta Instagram, 10. yıldönümüne özel olarak kullanıcılara özel tasarım uygulama simgelerinden birini seçme imkanı dahi tanıyacak.

Instagram'ın 10. yıldönümü özel simgeleri

Aslına bakacak olursak Instagram’ın 10. yıldönümüne özel olarak sunmuş olduğu uygulama simgeleri ilk kez geçtiğimiz haftanın başlarında uygulamanın kodlarında ortaya çıkmıştı ve tahmin edildiği gibi 10. yıldönüme özel bir özellik olarak karşımıza çıktı. Yukarıdaki görselde de görebildiğiniz gibi Instagram, simge seçenekleri arasına ilk logosunu dahi eklemiş durumda.

Instagram'ın Hikayeler Haritası ve Takvimi böyle görünüyor

Instagram’ın 10. yıldönümüne özel yayınladığı bir diğer özellik ise Hikayeler Haritası oldu. Bu özellik ile son üç yıl içinde paylaştığınız herhangi bir hikayeyi harita üstünde ya da takvimde görüntüleyip yakın geçmişinize hızlıca bir göz atabilirsiniz. Bir dakika! Facebook, silinen hikayelerimizi kaydetmeye devam ediyor mu? Arşivlenenleri evet.

Instagram'ın otomatik yorum gizleme özelliğinden ekran görüntüleri

Instagram’ın 10. yıldönümü ile birlikte yayınladığı bir diğer özellik ise yorum gizleme. Bildiğiniz gibi Instagram zaten bir süredir saldırgan ya da rahatsız edici bir yorumu yayınlamadan önce yorum sahibini uyarıyordu. Şimdi ise Twitter’ın Gizli Yanıtlar özelliğine benzer bir şekilde saldırgan ve rahatsız edici yorumları gizlemeye başlayacak. Ancak Twitter’ın Gizli Yanıtlar özelliğinin aksine Instagram, bu yorumları gönderi sahibinin isteği doğrultusunda değil, otomatik olarak gizleyecek.

Tech Crunch tarafından aktarılan bilgiye göre Instagram, söz konusu 10. yıldönümü güncellemesini yayınlamış durumda ancak kendi kontrollerimizde güncellemenin henüz cihazımıza ulaşmadığını gördük. Muhtemelen güncelleme, dünyanın farklı bölgelerine partiler halinde gönderiliyor ve yakın zamanda tüm kullanıcılar 10. yıldönümü güncellemesini alacaklar.

Instagram’ın 10. yıldönümü simgelerine ulaşmak için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz