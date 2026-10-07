Ford, Ekim 2026 güncel fiyat listesi belli oldu. Listede Explorer, Puma Gen-E, Kuga, Puma ve Capri modelleri yer alıyor.
Bu içerikte Ford’un Ekim 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını inceliyoruz.
İçerikten Görseller
Ford fiyat listesi - Ekim 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı
|Kampanyalı Fiyatı
|Capri
|3.211.600 TL
|-
|Explorer
|2.322.000 TL
|-
|Puma Gen-E
|3.088.800 TL
|-
|Kuga
|2.591.400 TL
|-
|Puma
|2.171.100 TL
|-
Capri fiyatları - Ekim 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|125 kW, Elektrik
|Premium, SUV, Otomatik
|3.211.600 TL
|-
|140 kW, Elektrik
|Premium, SUV, Otomatik
|3.371.600 TL
|-
|250 kW AWD, Elektrik
|Premium, SUV, Otomatik
|4.330.000 TL
|-
Ford Capri, markanın tamamen elektrikli SUV modellerinden biri olarak Ekim 2026 listesinde yer alıyor. Premium donanım seviyesiyle sunulan modelde 125 kW, 140 kW ve 250 kW AWD olmak üzere üç farklı elektrikli güç seçeneği bulunuyor.
Capri opsiyon fiyatları - Ekim 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Metalik Renk
|12.700 TL
|Özel Renkler
|32.400 TL
|21' Alüminyum Alaşımlı Jant
|31.800 TL
|Isı Pompası
|139.600 TL
|Sürüş Destek Paketi Premium
|114.200 TL
|B&O Ses Sistemi Premium
|40.500 TL
Explorer fiyatları - Ekim 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|125 kW, Elektrik
|Select, SUV, Otomatik
|2.322.000 TL
|-
|140 kW, Elektrik
|Select, SUV, Otomatik
|2.391.300 TL
|-
|125 kW, Elektrik
|Premium, SUV, Otomatik
|2.457.300 TL
|-
|140 kW, Elektrik
|Premium, SUV, Otomatik
|3.104.800 TL
|-
|250 kW AWD, Elektrik
|Premium, SUV, Otomatik
|4.217.200 TL
|-
Ford Explorer, markanın elektrikli SUV ürün gamında farklı donanım ve güç seçenekleriyle konumlanıyor. Ekim 2026 listesinde Select ve Premium versiyonları bulunan model, 125 kW ve 140 kW seçeneklerinin yanında 250 kW AWD versiyonla da satışa sunuluyor.
Explorer opsiyon fiyatları - Ekim 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Özel Renk (Düş Mavisi & Mercan Kırmızı)
|25.600 TL
|21' Alüminyum Alaşımlı Jant
|25.600 TL
|Isı Pompası
|112.600 TL
|Sürüş Destek Paketi Select
|107.500 TL
|Sürüş Destek Paketi Premium
|92.100 TL
|B&O Ses Sistemi Premium
|32.700 TL
|Metalik Renk
|10.300 TL
Puma fiyatları - Ekim 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.0L EcoBoost 125PS, Benzin/Hibrit
|SUV, 7 İleri Otomatik
|2.171.100 TL
|-
|1.0L EcoBoost 155 PS, Benzin/Hibrit
|SUV, 7 İleri Otomatik
|2.536.400 TL
|-
|1.0L EcoBoost 125PS, Benzin/Hibrit
|ST-Line Black Edition, SUV, 7 İleri Otomatik
|1.998.700 TL
|-
Ford Puma, kompakt SUV sınıfında yer alan ve benzin/hibrit motor seçenekleriyle sunulan modellerden biri.
Puma opsiyon fiyatları - Ekim 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Metalik Boya (Akik Siyah & Kurşun Gri)
|28.800 TL
|Özel Renk (Fantastik Kırmızı & Ada Mavisi)
|54.500 TL
|16'' Çelik Stepne
|5.800 TL
|Açılabilir Panoramik Cam Tavan - ST-Line X
|75.300 TL
|Teknoloji Paketi
|82.600 TL
Puma Gen-E fiyatları - Ekim 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|123 kW, Elektrik
|Premium, SUV, Otomatik
|3.088.800 TL
|-
Puma Gen-E, Puma ailesinin tamamen elektrikli versiyonu olarak Ekim 2026 listesinde yer alıyor.
Puma Gen-E opsiyon fiyatları - Ekim 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Açılabilir Panoramik Cam Tavan
|64.500 TL
Kuga fiyatları - Ekim 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.5L EcoBoost 186PS, Benzin
|Titanium, SUV, 8 İleri Otomatik
|2.591.400 TL
|-
|1.5L EcoBoost 186PS, Benzin
|Active X, SUV, 8 İleri Otomatik
|2.947.600 TL
|-
|1.5L EcoBoost 186PS, Benzin
|ST-Line X, SUV, 8 İleri Otomatik
|3.219.400 TL
|-
Ford Kuga, markanın SUV ürün gamında benzinli motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla listeleniyor. Titanium, Active X ve ST-Line X donanım seçenekleriyle sunulan model, aile kullanımı, yüksek sürüş pozisyonu ve konfor beklentisini birlikte değerlendiren kullanıcılar için konumlanıyor.
Kuga opsiyon fiyatları - Ekim 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Metalik Boya
|27.300 TL
|Özel Renk
|51.600 TL
|Kış Paketi
|36.400 TL
Tourneo Courier Journey fiyatları - Ekim 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.0L EcoBoost 125 PS, Benzin
|Deluxe, 6 İleri Manuel
|2.745.700 TL
|-
|1.0L EcoBoost 125 PS, Benzin
|Titanium, 7 İleri Otomatik
|3.270.400 TL
|-
Ford Tourneo Courier Journey, binek kullanıma uygun yapısıyla geniş iç hacmi ve pratik kullanım özelliklerini bir araya getiriyor. Ekim 2026 listesinde Deluxe ve Titanium olmak üzere iki donanım seçeneği bulunuyor.
Tourneo Courier Journey opsiyon fiyatları - Ekim 2026
|Opsiyon Türü
|Deluxe
|Titanium
|Metalik Boya
|37.500 TL
|37.500 TL
|Güvenlik Paketi
|35.600 TL
|-
|Yedek Lastik
|20.600 TL
|-
|17" Alaşım Jant
|-
|37.500 TL
|Gelişmiş Güvenlik Paketi
|-
|130.100 TL
|Isıtmalı Ön Cam
|-
|9.000 TL
Kaynak: Ford