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Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

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Amazon'da Prime Alışveriş Festivali geçtiğimiz günlerde başladı. 5- 12 Ekim tarihleri arasında devam edecek kampanyanın detaylarına ve kaçırmamanız gereken bazı fırsatlara gelin birlikte göz atalım.

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri
Sümeyye Karagöz Sümeyye Karagöz /

Prime Alışveriş Festivali kapsamında elektronik aletlerden yapı markete yüzlerce üründe kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor.

Bu kampanya ile birbirinden farklı marka ve kategorilerde öne çıkan bu indirimlere göz atabilir, dilediğiniz ürünleri sepetinize ekleyebilirsiniz.

İçerikten Görseller

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri
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Unutmadan, eğer hâlâ Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Ayrıca kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. İyi alışverişler dileriz!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir. Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Prime alışveriş festivali kapsamında öne çıkan bazı kategoriler:

Sizin için seçtiğimiz indirimli ürünler ise şöyle:

HP HyperX OMEN Dizüstü Bilgisayar

ppp - 2026-10-08T114131.117

Listemizin ilk sırasında %12 indirimle 65.999,00 TL'ye düşmüş olan HP bilgisayar bulunuyor. 15.3" ekranıyla birçok oyuncunun tercihi olan bu model, 165 Hz yenileme hızına ve 512 GB SSD'ye sahip.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

JBL Tune 720BT Wireless Kulaklık

ppp - 2026-10-08T114212.061

JBL Tune 720BT, güçlü basları sevenler için JBL Pure Bass ses deneyimini sunan kablosuz bir kulaklık. Bluetooth 5.3 bağlantısı sayesinde telefon, tablet gibi cihazlara kolayca bağlanırken 76 saate kadar pil ömrüyle de sık sık şarj etme derdini ortadan kaldırıyor. Şimdi %15 indirimle 2.127,05 TL'ye düştü.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Samsung Galaxy S25 Ultra

ppp - 2026-10-08T114241.305

Prime'a özel fırsat olarak karşımıza çıkan Samsung Galaxy S25 Ultra, Galaxy AI özelliği ve S Pen'i ile dikkat çekiyor. 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip model, 200 MP ana kamerasıyla detaylı fotoğraflar çekebiliyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

xDrive 15'Li Plus Profesyonel Oyuncu Koltuğu

ppp - 2026-10-08T114259.053

Uzun saatlerinizi bilgisayar başında geçiriyorsanız ve bir koltuk arayışındaysanız xDrive'a ait ürünlere göz atabilirsiniz. Son 90 günün en düşük fiyatına sahip bu koltuk da listemizde yerini alıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Nespresso F121 Lattissima One Kahve Makinesi

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Nespresso F121 Lattissima One, tek tuşla cappuccino ve latte macchiato gibi sütlü kahveler hazırlayabiliyor. Ayrıca entegre süt sistemi sayesinde süt köpürtme derdini de ortadan kaldırıyor. Ürün şimdi %44 indirim fırsatıyla 13.999,00 TL'ye düşmüş durumda.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

SteelSeries Aerox 5 Gaming Mouse

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SteelSeries Aerox 5 Wireless, özellikle FPS ve MOBA oyunlarında hız ve hassasiyet arayanlara hitap ediyor. 66 gramlık delikli tasarıma sahip olan mouse, 18.000 CPI TrueMove Air sensörü ve 9 programlanabilir tuşuyla oyun içindeki hareketleri kişiselleştirmenize izin veriyor. Mouse, Prime fırsatları kapsamında %15 indirime sahip.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

KOORUI Gaming Monitör

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34 inç curved ekrana sahip KOORUI Monitör, 165 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi ile oyun deneyimizi ikiye katlıyor. Monitörü satın almak isterseniz şimdi 10.999,00 TL’ye satışta.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Asus ROG Ryuo III 240 ARGB İşlemci Sıvı Soğutucu

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Güçlü bir sisteminiz varsa ve işlemcinizin sıcaklığını kontrol altında tutmak istiyorsanız size Asus ROG Ryuo III soğutucuyu önerebiliriz. 240 mm radyatör ve iki adet 120 mm Noctua fanla gelen soğutucu, yüksek performans sunarken gereksiz gürültü de yapmıyor. Ürün şimdi %30 indirimle 4.599,00 TL'ye düştü.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Throne Lumina K1 Argb Red Switch Oyun Klavyesi

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Throne Lumina K1, uygun fiyatlı mekanik klavye arayan oyuncuların ilgisini çekebilecek modellerden biri. Red Switch'leri sayesinde daha akıcı bir tuş hissi sunan klavye, 105 tuşlu Türkçe Q dizilimiyle geliyor. Klavyenin özelleştirilebilir ARGB aydınlatmasının yanı sıra bilek desteği de bulunuyor. Ürünü satın almak isterseniz şimdi %27 indirimle 1.469,25 TL'ye düştü.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

KlasseGear Longteng Huoyun Special Edition Mouse Pad

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Listemizin son ürünü ise KlasseGear mouse pad oluyor. Klasse Longteng Huoyun Special Edition, oyun sırasında mouse’unu rahatça hareket ettirmek isteyenler için geniş bir alan sunuyor. 480 x 400 mm ölçülerindeki bu mouse pad, kaymaz tabanı sayesinde oyun sırasında yerinden oynamıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon'da Prime Alışveriş Festivali geçtiğimiz günlerde başladı. 5- 12 Ekim tarihleri arasında devam edecek kampanyanın detaylarına ve kaçırmamanız gereken bazı fırsatlara gelin birlikte göz atalım.

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