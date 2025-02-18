Google Chrome, yapay zekâ destekli yeni güvenlik özelliğini duyurdu. Şüpheli sitelere, indirmelere ve uzantılara karşı gerçek zamanlı koruma sunuyor olacak.

Google, Chrome tarayıcısında yapay zekâ destekli yeni bir güvenlik güncellemesi sundu. Yeni özellik kullanıcıları şüpheli web siteleri, indirmeler ve uzantılara karşı anlık olarak koruyabilecek.

Google, Chrome tarayıcısına yapay zekâ destekli gerçek zamanlı bir koruma özelliği ekledi. Yeni güncelleme kullanıcıları şüpheli web siteleri, indirmeler ve uzantılara karşı anlık olarak korumayı amaçlıyor. İşte detaylar!

Zararlı sayfaları anlık analizle tespit edecek

Chrome’un yeni güvenlik özelliği, uzun süredir kullanılan Güvenli Tarama (Safe Browsing) sistemine yapay zekâ desteği eklenerek güncellendi. Önceden “proaktif koruma” yöntemiyle çalışan sistemin, artık yapay zekâ entegrasyonu sayesinde kullanıcılara “gerçek zamanlı koruma” sunacağı açıklandı. Google tarafından yapılan açıklamada, güncellenmiş bu özelliğin, daha önce zararlı olarak işaretlenmemiş web sayfalarını bile anlık olarak analiz ederek tehlikeleri tespit edebileceği ifade edildi.

Yapay zekâ destekli bu özellik, üç aylık test sürecinin ardından Chrome’un deneysel sürümü olan Chrome Canary’de denendi ve tüm platformlarda kararlı sürüme sunuldu. Yeni teknoloji yalnızca web sayfalarıyla sınırlı kalmayıp, indirme işlemlerinde de derin tarama (deep scanning) yaparak şüpheli dosyaları tespit edebiliyor. Google tarafından yapılan açıklamada, bu güvenlik özelliğinin kullanıcılara daha kapsamlı bir koruma sağlamayı amaçladığı belirtildi. Yeni özellik Chrome’un kararlı sürümünde tüm kullanıcıların erişimine açıldı.