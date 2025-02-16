Chrome’un Android sürümüne açık sekmelerde arama özelliği eklendi. Yeni özellik tarayıcı geçmişi ve favorilerde de arama yapabiliyor.

Google, Chrome’un Android sürümüne açık sekmeler arasında arama yapma özelliğini ekledi. Daha önce yalnızca masaüstü sürümde bulunan bu özellik, artık mobil kullanıcılar tarafından da kullanılabilecek.

Chrome’un yeni güncellemesi ile birlikte artık açık sekmeler arasında arama yapma özelliği de geliyor. İşte detaylar!

Chrome’a açık sekmelerde arama ve gizli mod desteği geliyor

Chrome’un yeni güncellemesiyle, açık sekmeler sayfasının üst kısmına bir arama çubuğu eklendi. Kullanıcılar bu çubuk üzerinden açık sekmelerde kolayca arama yapabiliyor. Üstelik arama özelliği yalnızca açık sekmelerle sınırlı değil; tarayıcı geçmişi, kayıtlı favoriler ve web üzerinden ilgili sonuçlar da listeleniyor.

Yeni arama özelliği gizli modda da kullanılabiliyor. Kullanıcılar, özel sekmeler arasında doğrudan arama yapma imkanına sahip. Google bu özelliği Chrome’un 133. sürümüyle kullanıma sundu ve güncelleme tüm kullanıcılara aşamalı olarak dağıtılıyor. Henüz arama çubuğunu görmeyenler ise Chrome’u kapatıp yeniden açarak güncellemenin aktif olup olmadığını kontrol edebilir.

Aynı zamanda Chrome’a sekme gruplarını düzenlemeyi kolaylaştıran yeni bir özet sayfası da eklendi. Bu sayfa açık sekme gruplarının tek bir ekranda görüntülenmesini sağlayarak kullanıcıların gruplar arasında daha hızlı geçiş yapmasına olanak tanıyor. Google’un bu güncellemesi, Chrome’un Android sürümüne önemli kullanım kolaylıkları ekleyerek, açık sekmelerde ve sekme gruplarında daha pratik bir gezinme deneyimi sunuyor.