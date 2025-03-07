143 milyar dolar servete sahip Google'ın kurucu ortağı Larry Page, kendi yapay zekâ girişimini başlattığı öne sürüldü. "Dynatomics" isimli şirketin, üretim odaklı yapay zekâ çıkaracağı söyleniyor.

Teknoloji sektöründen büyük isimlerin yapay zekâ alanındaki yatırımları her geçen gün daha da artıyordu. Şimdi ise birinden daha böyle bir hamle geldi. Gelen bilgilere göre Google’ın kurucularından olan Larry Page, kendi yapay zekâ şirketini kuruyor.

İddia, The Information tarafından geldi. Buna göre 143 milyar dolar servet ile dünyanın en zengin 10 insanı arasında yer alan Page, şu sıralarda “Dynatomics” ismi verilen yapay zekâ odaklı bir girişim kurma çalışmasındaymış.

Üretimde kullanılacak yapay zekâ üzerinde çalışıyor

Edinilen bilgilerde Page’in şu anda küçük bir grup mühendisle birlikte çalııştığı ifade edildi. Bu ekibin üzerinde çalıştığı şeyin ise yüksek derecede optimize edilmiş tasarımlar oluşturabilen ve bunları fabrikalarda üretebilen bir yapay zekâ olduğu aktarıldı. Kittyhawk isimli elektrikli uçak firmasının eski CTO’su olan Chris Anderson’ın ekibi yönettiği de belirtilmiş.

Yani anlayacağınız Page, Dynatomics’le öyle günlük hayatta kullanılabilecek bir model değil, direkt olarak üretime entegre edilebilecek ve bir şeyleri nasıl ürettiğimiz konusunda devrim yaratabilecek bir yapay zekâ aracıyla karşımıza çıkabilir. Maalesef tüm detaylar şimdilik bu kadar. Ne zaman resmî duyuru yapılacağını ve yapay zekânın diğer ayrıntılarını bilmiyoruz.