Google'ın Chrome yönündeki tekellik davasına ilişkin bugün mahkemeden önemli bir karar çıktı. Buna göre Google, Apple gibi şirketlerle yaptığı anlaşmalara devam edebilecek.

Google’a karşı açılan tekelcilik davasında kritik bir karar çıktı. Federal yargıç Amit Mehta, Google’ın Apple ile yaptığı 20 milyar dolarlık anlaşma gibi varsayılan arama motoru olma anlaşmalarına devam edebileceğine hükmetti.

Mozilla ve Apple yöneticileri de bu iş birliklerini savunurken, Mozilla’nın mali işler direktörü, Google anlaşması olmadan Firefox’un “yok olabileceğini” ifade etti. Yani görünüşe göre Firefox da tam anlamıyla bağımsız hareket edemiyor.

Google, Apple gibi şirketlerle anlaşma yapmaya devam edebilecek

Mahkeme kararında, Google’ın ürünlerinde “seçim ekranı” göstermek zorunda kalmayacağı da belirtildi. Bununla birlikte Google, arama verilerinin bir kısmını rakiplerle paylaşmak zorunda olacak. Hakim Mehta, Google’ın anlaşmalarının yasaklanmasının dağıtım ortaklarına, ilgili pazarlara ve tüketicilere “ciddi zararlar” vereceğini vurguladı.

Geçtiğimiz yıl aynı yargıç, Google’ı arama ve reklam pazarında tekel konumunda bulmuştu. Bu yeni karar ise şirketin hangi yaptırımlarla karşılaşacağına dair sürecin devamı niteliğinde.

Google kararı olumlu karşılasa da bazı kısıtlamalar nedeniyle tamamen rahat değil. Şirket, davanın sonucunu üst mahkemeye taşıyarak temyize gitmeyi planlıyor.