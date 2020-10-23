Chrome'un Yeni Sekme Sayfası, İncelenen Ürünleri Gösterecek

Google, Chrome'un yeni sekme sayfasını değiştirmeye hazırlanıyor. Chrome'un Canary sürümünde görülen yeni bir özellik, kullanıcıların bu ekranda artık geçmişte aradıkları ürünleri görüntülemesini sağlayacak. Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı şu an için bilinmiyor.

Google mühendisleri, Chrome'un deneysel özelliklerini test ettiği Canary sürüm üzerinde bir güncelleme yaptılar. Yapılan güncelleme, Google Chrome'a yaklaşan yeni bir özelliği gözler önüne seriyor. Bu özellik, alışveriş geçmişlerini yeni sekme sayfasına taşıyacak. Özelliğin kararlı sürüme gelmesi ile birlikte Chrome'da daha önce aradığınız ürünleri, yeni sekme sayfasında görmeye başlayacaksınız.

Google Chrome'un Canary sürümünde karşılaşılan bu özellik, varsayılan olarak kapalı şekilde geliyor. Yani isteyen kullanıcılar, bu özelliği Google Chrome'daki "flags" bölümü altından aktif edebilecekler. Bu durum, özelliğin muhtemelen tercihe bağlı olacağının bir göstergesi. Bir kullanıcı, özelliği aktif ettikten sonra ise yeni sekme açtığında kartlar olan bir bölüm görüp, daha önce aradıkları ürünlere ulaşabilecekler.

Google'ın Chrome'da test ettiği yeni özellik işte böyle görünüyor

Google Chrome'un yeni özelliği, daha önceden aranmış olan ürünlere ulaşılmasını da kolaylaştırıyor. Örneğin yukarıdaki görselle de görebileceğiniz üzere eğer daha önce ofis sandalyelerine yönelik bir arama yaptıysanız, karşınıza çıkan kartları kullanarak bu aramaya hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Google, bu özellik sayesinde kullanıcı deneyimini iyileştirmiş olacak gibi görünüyor.

Google Chrome'a eklenecek yeni özelliğin ne zaman kullanımda olacağı bilinmiyor. Ancak özelliğin Canary sürüme ulaşmış oluşu, çalışmaların genel hatlarıyla tamamlanmış olduğunun bir göstergesi. Şirket muhtemelen, birkaç sürüm güncellemesi sonunda bu özelliği tüm kullanıcılara sunacak. Bakalım Google, bu özelliği ile tüketicileri etkilemeyi başarabilecek mi.