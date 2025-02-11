Google, Chrome için yeni bir güvenlik özelliği geliştiriyor. Yapay zekâ sızdırılan şifreleri tespit edip kullanıcı onayıyla değiştirecek.

Google, Chrome için yeni bir güvenlik özelliği üzerinde çalışıyor. Yapay zekâ destekli bu özellik, kullanıcıların sızdırılmış şifrelerini tespit ederek otomatik olarak değiştirmelerine yardımcı olacak. Sistem kullanıcıya şifre değiştirme önerisi sunacak ve güvenli bir şifre oluşturma işlemini üstlenecek.

Chrome’un entegre şifre yöneticisi, bugüne kadar kullanıcıların şifrelerini saklamalarına ve güvenlik ihlallerini tespit etmelerine yardımcı oluyordu. Yeni özellikle birlikte şifresi ele geçirilen kullanıcılar manuel işlem yapmadan doğrudan tarayıcı üzerinden şifrelerini yenileyebilecek.

Chrome’un yeni yapay zekâ özelliği şifreleri otomatik değiştirecek

Yapay zekâ, sızdırılan bir şifre tespit ettiğinde kullanıcıya bildirim gönderecek ve şifreyi değiştirme seçeneği sunacak. Kullanıcının onay vermesi halinde, Chrome güvenli bir şifre oluşturarak hesabı koruma altına alacak. Şu an için bu özellik, test aşamasında olup Chrome’un deneysel sürümü Canary’de kullanılabiliyor. Özelliği denemek isteyen kullanıcılar, chrome://flags/ sayfasında yer alan #improved-password-change-service seçeneğini etkinleştirerek erişim sağlayabiliyor. Google’ın bu özelliği kararlı sürüme ne zaman dahil edeceği ise henüz netleşmiş değil.

Chrome’un yeni şifre güvenliği özelliği, kullanıcıların hesaplarını olası veri sızıntılarına karşı daha iyi korumayı hedefliyor. Özelliğin tam sürümde nasıl işleyeceği ve hangi platformlarda kullanılacağı ise ilerleyen süreçte netlik kazanacak.