Google Chrome'un, aynı tarayıcı penceresinde iki farklı web sayfasını görüntülemeye olanak sağlayan bölünmüş ekran özelliğini test ettiği ortaya çıktı.

Google Chrome, bir sekmeyi ikiye bölerek aynı pencerede iki farklı web sayfası görüntülemeye olanak sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Henüz test aşamasında olan bu özellik kullanıcıların çoklu görevlerini daha pratik hale getirebilir.

Google Chrome’un test aşamasındaki yeni özelliği, tarayıcı incelemecileri tarafından fark edildi. Henüz kullanıcılara sunulmayan bu işlev, “Aktif Sekmeyle Sekmeyi Böl” seçeneği aracılığıyla sekmelerin iki farklı alana ayrılmasını mümkün kılacak.

Bölünmüş ekran özelliğiyle iki web sayfası aynı pencerede

Yeni gelecek olan bu özellik sayesinde kullanıcılar aynı pencere içerisinde iki farklı web sitesini kolayca görüntüleyebilecek. Benzer bir özellik daha önce Microsoft Edge tarayıcısında görülmüştü. "Bölünmüş Ekran" adıyla sunulan bu özellik üç nokta menüsünden aktif hale getirilebiliyordu. Aynı zamanda bir sekmeyi yan panelde açma seçeneği ile benzer bir kullanıcı deneyimi sunuyordu.

Chrome’un bu özelliğinin kararlı sürüme ne zaman geleceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu geliştirme kullanıcıların çoklu görev ihtiyaçlarını karşılayarak tarayıcı deneyimini daha pratik hale getirebilir. Şimdilik bu yeniliği denemek için bir süre daha beklemek gerekecek gibi görünüyor.