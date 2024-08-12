Google, Chrome'daki popüler uBlock Origin eklentisini kaldırıyor. Bu değişiklik kullanıcıları yeni reklam engelleyiciler aramaya yönlendirecek.

Google, Chrome kullanıcılarını şaşırtan bir hamleyle, popüler reklam engelleyicilerden uBlock Origin'i rafa kaldırıyor! Tarayıcı uzantıları dünyasında büyük bir değişim rüzgarı esiyor ve bu rüzgar uBlock Origin kullanıcılarını yeni bir seçenek arayışına sürüklüyor.

Google, Chrome tarayıcısı için yaptığı değişikliklerle birçok kullanıcının vazgeçilmez uzantılarından biri olan uBlock Origin’i etkisiz hale getirmeye hazırlanıyor. Chrome’un uzantı desteğindeki bu değişiklik, tarayıcıyı daha güvenli ve modern hale getirme amacı taşısa da kullanıcıları yeni alternatifler aramaya zorlayacak gibi görünüyor

uBlock Origin'in kaderi mi değişiyor?

Google’ın yeni tarayıcı eklenti kuralları, Chrome'un uzantı desteğinde köklü bir değişikliğe neden oluyor. Bu değişiklikler, 30 milyondan fazla kullanıcıya sahip uBlock Origin’in, tarayıcıda çalışamaz hale gelmesine yol açacak. Kullanıcılar kısa bir süreliğine uBlock Origin’i manuel olarak etkinleştirebilecek olsa da, bu seçenek de yakında ortadan kalkacak ve Chrome kullanıcıları farklı bir reklam engelleyici ya da tarayıcı arayışına girecek.

uBlock Origin'in geliştiricileri bu duruma karşı hazırlıklı olsa da, sunulan çözüm tam anlamıyla eski performansı sağlamıyor. uBlock Origin Lite olarak adlandırılan yeni sürüm, temel reklam engelleme işlevini sürdürüyor ancak bazı gelişmiş özelliklerden yoksun kalıyor. Google, bu hafifletilmiş sürümü öne çıkararak kullanıcılara bir seçenek sunsa da, tam anlamıyla eski uBlock Origin’in yerini tutması zor görünüyor.

Google’ın Manifest V3 desteğine geçişi, reklam engelleyiciler için zor zamanlar anlamına geliyor ve bu durum, şimdiden kullanıcıların tarayıcı deneyimlerinde köklü değişiklikler yaratacağa benziyor. Alternatiflerin ve yeni çözümlerin ön plana çıkacağı yeni bir döneme giriliyor diyebiliriz.