Google DeepMind'ın WeatherNext 3'ü Kullanıma Sunuldu: Yağış Tahminlerinde %50'ye Varan Artış

Google DeepMind'ın yeni yapay zekâ modeli WeatherNext 3 kullanıma sunuldu. Gerçek zamanlı uydu verileriyle çalışan model, hava tahminlerini her saat güncellerken yağış tahminlerinde %50'ye varan doğruluk artışı sağlıyor.

Hava tahminlerinde birkaç saat bile çok şeyi değiştirebiliyor. Sabah açık olan gökyüzü öğleden sonra yağmura dönebiliyor, yaklaşan bir fırtına yönünü değiştirebiliyor. Tahmin ne kadar güncelse, bu değişimleri yakalamak da o kadar kolaylaşıyor.

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Google DeepMind ve Google Research tarafından geliştirilen WeatherNext 3, hava tahminlerini her saat yeniden oluşturuyor. Gerçek zamanlı uydu verilerini işleyen model, küresel hava durumunu daha yüksek çözünürlükte takip ediyor. Google'ın testlerine göre WeatherNext 3, bir gün veya daha sonrası için yağış tahminlerinde %50'ye varan doğruluk artışı sağlıyor.

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Yapay zekâ hava tahminlerini daha sık güncelliyor

Hava tahminleri için uydulardan, hava istasyonlarından ve farklı kaynaklardan gelen çok sayıda veri kullanılıyor. Bu veriler güçlü bilgisayarlarda işleniyor ve yeni bir tahminin hazırlanması zaman alabiliyor.

WeatherNext 3 ise gerçek zamanlı uydu verilerini kullanıyor. Yeni bilgiler geldikçe hava tahmini yeniden hesaplanıyor. Bu sayede birkaç saat önceki verilere bağlı kalmadan, hava durumundaki değişimler daha yakından takip edilebiliyor.

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Özellikle ani yağış ve fırtınalarda bu fark önem kazanıyor. Hava değiştikçe tahmin de güncelleniyor.

Hava durumu haritasında 5 kilometrelik detay

WeatherNext 3, hava durumunu daha küçük alanlara bölerek inceleyebiliyor. Sıcaklık ve nem gibi bazı yüzey değişkenlerinde çözünürlük 5 kilometreye kadar iniyor. Diğer bazı yüzey değişkenlerinde bu değer 10 kilometre, rüzgâr hızı gibi atmosferik değişkenlerde ise 25 kilometre.

Önceki WeatherNext 2'de küresel tahminler 25 kilometrelik grid üzerinde ve 6 saatlik aralıklarla üretiliyordu. Yeni modelde çözünürlük yaklaşık beş kat artırılırken tahminler artık saatlik olarak yenileniyor.

Bu ayrıntı özellikle kıyı şeritleri ve dağlık bölgelerde işe yarıyor. Çünkü hava koşulları bu tür bölgelerde kısa mesafelerde bile ciddi şekilde değişebiliyor. Google'ın testlerinde WeatherNext 3, bir gün veya daha sonrası için yağış tahminlerinde %50'ye varan doğruluk artışı gösterdi.

Yenilenebilir enerji için de hava tahmini yapıyor

WeatherNext 3'ün işi yalnızca yağmurun ne zaman yağacağını söylemek değil. Model, yenilenebilir enerji üretiminde kullanılabilecek hava verileri de üretiyor.

Örneğin rüzgâr türbinlerinin çalışma yüksekliğine karşılık gelen 100 metre seviyesindeki rüzgâr hızını tahmin edebiliyor. Bu bilgi, rüzgâr santrallerinin ne kadar elektrik üretebileceğini hesaplamak için kullanılabiliyor.

Güneş tarafında ise bulut örtüsü ve güneş radyasyonu verileri öne çıkıyor. Güneş santralleri bu verileri kullanarak panellere ulaşacak güneş ışığını ve buna bağlı elektrik üretimini daha iyi tahmin edebiliyor.

WeatherNext 3 Google hizmetlerine geliyor

WeatherNext 3 tarafından üretilen tahminler Google Arama, Gemini, Google Haritalar, Google Maps Platform, Google Cloud ve Earth Engine gibi hizmetlerde kullanılacak.

Saatlik güncellenen tahminler günlük hava durumu bilgisinin yanı sıra tarım, enerji ve meteoroloji çalışmalarında da değerlendirilebilecek.