Google Developer Students Club Galatasaray tarafından düzenlenen ücretsiz ve sertifikalı bir eğitim kampı olan Flutter Kampı etkinliği 13 Aralık'ta başlıyor. 19 Aralıkta sona erecek etkinlikte mobil uygulama SDK teknolojisi Flutter'a ait konular anlatılacak

Google Developer Students Club Galatasaray tarafından düzenlenen Flutter Kampı etkinliği 13-19 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek.19 Aralık'ta sona erecek etkinlikte mobil uygulama SDK teknolojisi Flutter'a ait konular anlatılacak.

Kamp kapsamında, mobil ve web teknolojisinin önemli bir dili olan Flutter, alanında uzman, farklı eğitmenler tarafından ele alınacak. Flutter 101 dersiyle Flutter'ın mantığını ve mobil alandaki özelliklerini kavramaya yönelik ilk dersle başlayacak olan kamp, toplam 7 dersten oluşacak ve yaklaşık 10,5 saat sürecek. Tüm bu dersleri aralarında Mehmet Ali Bayram, Levent Kantaroğlu, Gürkan Fikret Günak'ın da yer aldığı uzman eğitimciler verecek.

İnteraktif ve çevrimiçi bir etkinlik:

Etkinlik kapsamında tüm dersler, interaktif ve çevrimiçi bir şekilde Google DSC Galatasaray YouTube kanalında yapılacak. Bu sayede katılımcılar anlık sorularını uzmanlara sorabilme fırsatına sahip olacak. Ayrıca düzenli katılım ve başarı sağlayanlar başarı sertifikası ile ödüllendirilecek.

Derslere katılan herkes için sürprizlerin de bulunduğu etkinlik için başvurular 6 - 12 Aralık tarihlerinde alınacak. Eğer siz de bu etkinlikte yer almak isterseniz, buraya tıklayarak başvuru formunu doldurabilir, detaylar için buraya tıklayarak web sitesini ziyaret edebilirsiniz.