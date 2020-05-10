Google, yakın zamanda Chrome kullanıcılarının toplu şekilde Google Duo araması yapabilecekleri bir özelliği kullanıma alacak. Duo’nun başka özellikleri de olacak.

Son dönemde özellikle de sosyal izolasyonun artmasıyla birlikte görüntülü arama hizmetlerinde yoğun bir artış oldu. Zoom gibi platformların hisseleri adeta tavan yaptı. Pek çok sosyal medya uygulaması da görüntülü iletişimi destekleyen özellikleri peş peşe sıralıyor.

Google’ın video sohbet uygulaması Duo da yakın zamanda grup sohbeti özelliğini sağlayacak. Bu özelliği kullanabilmek için katılımcıların da kendi Google hesaplarının bulunması gerekecek. Özelliği gelecek haftalardaki Chrome önizlemelerinde göreceğiz.

Google Duo’da grup sohbetleri

Google, bugün yaptığı açıklamayla video sohbet uygulamasının yakın zamanda kullanılabileceğini duyurdu. Son dönemde yaşanan koronavirüs pandemisi döneminde bu özelliğin çok faydalı olacağı kesin.

Ayrıca Duo’da artık bir “aile modu” da bulunacak. Bu da ekranda, tıpkı Snapchat’te olduğu gibi gerçek zamanlı olarak çizimler yapmayı ve maskeler kullanmayı mümkün kılacak. Duo bu moddayken sessize al ve kapat tuşlarını gizleyecek. Böylece ekranda rahatça çizim yapmak mümkün olabilecek.

Aile modunun kullanılabilmesi için kişilerin Google Duo’ya kendi Google hesaplarıyla giriş yapmış olması gerekiyor. Firma bununla birlikte Google Duo’nun aile modunun nasıl kullanılabileceğine dair örnek ekran görüntüleri de paylaştı.

Maskeler ve çizimler Google Duo’ya geliyor

Teknoloji devinden yapılan açıklamada, Snapchat’teki maskeleri andıran maskelerin birebir görüşmelerde de kullanılabileceğini açıkladı. Bu özellik şu anda uygulamanın Android ve iOS versiyonlarında kullanılabiliyor.

Google, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada da AV1 video codec'lerini yayınlayacağını açıklamıştı. Böylece Duo’nun görüntü kalitesi de ilerleme kaydedecek. Ayrıca grup aramalarının limiti de 8’den 12’ye çıkarılmıştı.

Google Duo’nun bir başka değişimi de idari anlamda oldu. G Suite’in genel müdür ve firmanın başkan yardımcısı olan Javier Soltero, bundan sonra Google Duo’dan da sorumlu olacak. Kendisi aynı zamanda Google Meet’ten de sorumlu olan isimdi. Soltero’nun planları şimdilik bilinmese de Google’ın video uygulamaları değişiklik gösterecektir.