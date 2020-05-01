Google'ın görüntülü görüşme uygulaması Duo’nun Android uygulamasında değişik yapacağı yönünde sızıntılar ortaya çıktı. Şu anda sadece telefon numarası ile görüşme yapılabilen Duo’da yakın zamanda e-posta adresi ile de görüşme yapılabileceği öne sürüldü.

Google’ın video görüşme hizmetlerinden olan Duo’nun Android uygulamasında, sadece telefon numarası ile bağlantı kurulabiliyor. Ancak Duo’nun web sürümünde e-posta ile de bağlantı kurulabiliyor. Şimdi ortaya çıkan bir sızıntı Google’ın, Duo’nun Android uygulamasında da e-posta adresleri ile bağlantı kurulmasına izin vereceğini gösteriyor.

Uygulama araştırmacısı Jane Wong, Duo’nun Android uygulamasında e-posta ile bağlantı kurulmasını sağlayacak bir ayar fark etti. Eğer Wong’un ortaya çıkardığı ayar kararlı sürüm uygulamaya gelirse, Google Duo’da e-posta adresi ile iletişim kurmak mümkün olacak.

Benzer özellik Duo’nun web sürümünde birkaç ay önce kullanıcılara zaten sunuldu. Ancak e-posta adresinde yer alan kişi listesinin web sürümünde görünmüyor olması, hala büyük bir sorun olarak karşımızda duruyor.

Duo’nun Android uygulamasında e-posta adresi ile arama yapılabilme özelliğinin detayları henüz belli değil. 9to5Google, Duo’nun Android uygulamasında e-posta ile arama yapabilmek için yinede telefon numarasına gerek duyulacağını söylüyor. Wong’un yayınladığı ekran görüntüsünde de zaten e-posta adresi giriş bölümünün üzerinde telefon numarasının girileceği bir bölüm görülüyor. Bu görüntü 9to5Google’ın iddiasını destekliyor.

Jane Wong’un Duo’da keşfettiği tek özellik bu değil. Wong ayrıca Zoom ve Google Meet gibi Duo’da da davet bağlantıları olduğunu keşfetti. Davet bağlantısı, görüşmeyi başlatan kişinin bir sohbet odası oluşturarak arkadaşları ile bu sohbet odasının bağlantısını paylaşabileceğini gösteriyor.

Google Duo'nun Türkiye'de kullanılabilen sürümünde de e-posta adresinin girileceği bölüm bulunuyor.

Yukarıda söyledik ama yine tekrarlamakta fayda var, Duo’nun güncel sürümünde de e-posta adresi eklenebiliyor. Ancak henüz e-posta adresi ile Duo üzerinden arama yapılamıyor.