Google Earth'ün en etkileyici özelliklerinden biri olan Timelapse, web üzerinden hem mobil cihazlarda hem de masaüstünde kullanılabilir durumda ancak mobil uygulamalarda kullanıma sunulmuş değil. Bir geliştirici ise ufak birkaç adım ile Timelapse özelliğini Android mobil uygulamasında etkinleştirmeyi başardı.

Google'ın uydu görüntüleri ile dünyayı ayaklarımızın altına serdiği hizmeti Google Earth, birbirinden keyifli pek çok özelliğe sahip. Bu özellikler arasında en sevilenlerden biri de şüphesiz, bizi saniyeler içinde adeta zaman yolculuğuna çıkaran Timelapse özelliği.

Timelapse ile dünyanın dilediğimiz bölgesinde seçilen zaman dilimi arasındaki değişimi hızlandırılmış bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle şehirleşmenin yoğun olduğu bölgelerde oldukça çarpıcı değişimlerin yaşandığını gösteren bu özellik web üzerinden hem masaüstünde hem de mobil cihazlarda kullanılabiliyor. Ancak her ne kadar ülkemizde hala indirilebilir durumda olmasa da Google Earth'ün bir de mobil uygulaması var fakat Timelapse özelliği, mobil uygulamalarda yer almıyor. Bir geliştirici ise bu etkileyici özelliği gizli olarak yer aldığı Android mobil uygulamasında etkinleştirerek özelliğin uygulama arayüzünde nasıl göründüğünü gözler önüne sermiş.

Arayüz web sürümünden oldukça farklı:

Tweet'i görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Kyler isimli bu geliştiricinin etkinleştirerek ortaya çıkardığı Timelapse özelliğinin arayüzü, Android mobil uygulamasında oldukça farklı görünüyor. Yıllar arasında geçiş yapmak için çizgisel bir butonun yanında aynı zamanda dilediğiniz yıla kolayca geçiş yapmayı sağlayan butonlar da yer alıyor. Aynı zamanda arayüzde sokak görünümü ve 3D sekmeleri de göze çarpıyor.

Bu özelliklerin her biri aktif olarak kullanılabilir durumda değil ve bu arayüzün gelecekte mobil Android uygulamalarında kullanıma sunulmak için yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Eğer gelecekte mobil uygulamalarda Timelapse özelliğinin sokak görünümü ve 3D görünüm ile de geleceği gibi bir çıkarıma varacak olursak, bunun da gerçekleşmesi durumunda heyecan verici bir özellik olacağını söyleyebiliriz.