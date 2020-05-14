Google Earth, bu hafta içerisinde mobil uygulamaları ve internet sürümü için yapılan güncellemeyle yeni bir görünüme kavuşuyor. Öne çıkan yerler, yeni katmanlar ve daha birçok özellik sunan güncelleme, kullanıcılara yenilenmiş bir arama deneyimi vadediyor.

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcısına sanal bir platform üzerinden dünyayı gezebilme fırsatı tanıyan Google Earth yeni bir güncelleme alıyor. Koronavirüs salgını yüzünden insanların evde kalmak zorunda olduğu, ülke sınırlarının zorunlu hâller dışında giriş ve çıkışa kapatıldığı bu günlerde sahip olduğu gerçekçi görüntüler ve çok sayıda seçenekle vakit geçirmek için bir alternatif hâline gelen uygulama, getirdiği yeni özelliklerle çok daha farklı bir deneyim vadediyor.

Android ve iOS uygulamalarıyla internet üzerindeki platforma yapılan güncelleme sonucu Google Earth arama kısmının arayüzünün daha iyi görünmesi sağlanacak. Aynı kısmın etkileşime daha açık bir hâle getirilmesi için uygulanacak iyileştirmeler de getirilen bir diğer yenilik olacak. Bunların yanında açıklanan bir diğer şey de Google Earth’te veri katmanları ve normal yer sonuçlarına ek olarak getirilecek bir dizi özelliğin kullanıma açılacak olması.

Aramalar artık katmanlı olacak:

Güncellemenin hemen ardından kullanıcıların yeni arama deneyimi öne çıkan içerikle başlayacak. Bunun altında yer alacak başka bir kısımla da mutlaka görülmesi gereken yerler seçeneği görüntülenebilecek. Bir konum ararken arayüzün yenilenmesi sayesinde sayfa bölümlere ayrılacak ve arama sonuçlarının daraltılmasına yardımcı olacak bir veri katmanı bölümü burada bulunacak.

Tüm bu saydığımız değişikliklerin Android kullanıcıları için görülebilir olduğunu ve çok yakında iOS cihazlara da geleceğini ekleyelim. Google Earth için önemli olan web arayüzü de bahsedilen değişiklikleri içeren bir kenar çubuğu güncellemesi almaya başlamış durumda. Yani duyurulan bu yenilikleri henüz cihazlarınızda bulamadıysanız endişelenmenize gerek yok; çok yakında siz de bunları kullanabileceksiniz. Değişikliklere dair gelmeye başlayan ilk yorumlar şimdilik olumlu gibi görünüyor ancak ilerleyen günlerde teknoloji tutkunlarının ne şekilde geri bildirimlerde bulunacağını hep birlikte göreceğiz.