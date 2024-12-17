Google Files'a yeni güncelleme geldi. Google Files, PDF yönetimini daha hızlı ve pratik hale getiren yeni özelliklerle kullanıcılara kolaylık sağlıyor.

Google, Files uygulamasını güncelleyerek PDF yönetiminde kullanıcılara daha kolay bir deneyim sunabilmeyi hedefliyor. Uygulama artık PDF'leri açmak için Google Drive'a ihtiyaç duymadan doğrudan Files içinde görüntülenebiliyor.

Yeni gelen bu güncelleme ile birlikte, Files uygulaması kullanıcılarının PDF'lerle daha hızlı ve verimli bir şekilde çalışabilmesi sağlanıyor olacak.

PDF'leri düzenleme işlemleri Files içinde kolaylaştı

Önceden Google Drive'a yönlendirilen kullanıcılar, artık PDF'leri yalnızca Files uygulaması üzerinden açıp görüntüleyebiliyor. PDF'leri yıldızlama, paylaşma ve farklı klasörlere taşıma gibi işlemler de uygulama içinden yapılabiliyor. Menüde yapılan düzenlemeler ile 'Taşı' ve 'Kopyala' seçenekleri daha kolay erişilebilir hale getirildi.

Diğer yenilikler arasında, dosyaların daha kolay organize edilebilmesi için 'Güvenli Klasör' ve 'Dosya Bilgisi' menülerine hızlı erişim yer alıyor. Aynı zamanda dosya düzenleme simgesinin tasarımı da yenilendi. Telefonun depolama alanını boşaltmaya yardımcı olan özelliklerin yanı sıra gereksiz dosyaların tespiti de kolaylaştırılmış durumda. Files uygulamasındaki bu güncelleme ile birlikte PDF yönetimi ve dosya düzenleme işlemlerinin daha hızlı ve pratik hale geleceği ise aşikâr.