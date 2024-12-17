Google, daha birkaç yıl önce Google Play Store'a eklediği uygulama paylaşma özelliğinin fişini çekeceğini açıkladı. Peki Google, neden böyle bir karar aldı?

ABD merkezli teknoloji devi Google, bundan birkaç yıl önce Google Play Store'a dikkat çeken bir özellik eklemişti. Bu özellik, kullanıcıların cihazlar arasında uygulama paylaşmalarını muhteşem kolay bir hâle getiriyordu. Ancak gelen son haberler, bu özellik için yolun sonuna gelindiğini gösteriyor.

Google Play Store'un uygulama paylaşma özelliği, oldukça etkileyici bir deneyim sunuyordu. Ücretsiz ve tüm yaş grupları için uygun olan hemen her uygulamada kullanılabilen özellik, internet bağlantısı olmasa bile cihazlar arasında uygulamalar paylaşılmasına izin veriyordu. Google, konuyla ilgili açıklamasında bu özelliğin artık emekliye ayrılacağını söyledi.

Peki Google neden böyle bir karar aldı?

Google, Play Store uygulamasındaki uygulama paylaşma özelliğinin neden kaldırıldığına ilişkin herhangi bir şey söylemedi. Ancak bu konuyla ilgili bazı tahminler mevcut. Mesela kullanıcılar, "Files by Google" uygulaması ile telefonlarındaki uygulamaları zaten paylaşabiliyorlardı. Hâl böyle olunca Google, Play Store'daki özelliği gereksiz bulmuş olabilir.

Google tarafından yapılan açıklamalarda uygulama paylaşma özelliğinin ne zaman erişilemez olacağına ilişkin bir şey söylenmedi. Ancak söz konusu değişiklik, Google Play Store 44.1 sürümü için duyuruldu. Yani Google, bu sürüm itibarıyla özelliğin kademeli olarak kaldırılmasını sağlayabilir gibi görünüyor.