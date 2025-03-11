Google, Fotoğraflar RAW olarak da bilinen sıkıştırılmamış görsellerin depolama alanı sorununu çözecek bir yenilik planlıyor.

Cihazlarımızda görüntüleri JPEG, HEIF gibi formatlarda kaydedebiliyoruz. Ancak bunlar dışında DNG formatı da var. RAW olarak da bilinen bu formatta dosyalar, sıkıştırılmadan kaydediliyor. Böylece daha ayrıntılı ve kaliteli görsellere ulaşmamızı sağlıyor. Ancak RAW görsellerin sıkıştırılmamalarından dolayı boyutları da JPEG gibi dosyalara kıyasla çok daha büyük olabiliyor.

Bu durum, tahmin edebileceğiniz gibi Google Fotoğraflar gibi görselleri kaydettiğimiz yerlerde sorun çıkarabiliyor. Şimdi gelen bilgiler ise Google’ın bu sorunu çözmeyi planladığını gösteriyor.

RAW görseller yedeklenmeyecek

Android Authority tarafından Pixel’in kamera uygulamasında fark edilen kodlara göre Google, Fotoğraflar uygulamasında RAW türündeki fotoğrafların varsayılan olarak yedeklenmemesini sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Yani yakında Google Fotoğraflar’a RAW fotoğrafları isteğe bağlı bir şekilde yedekleme imkânı gelebilir. Ayrıca JPEG görseller ile RAW görselleri ayrı dosyalarda tutmanın da sağlanabileceği aktarılmış.

Bu yenilik, eğer kullanıma sunulursa kullanıcıların çok işine yarayacaktır ve depolama alanı sorunu yaşayanların sorununu çözecek. Böylece bulutta çok daha fazla alana sahip olmak mümkün olacak. Gerçekten gelip gelmeyeceğini zamanla göreceğiz.