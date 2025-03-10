Yapay Zekânın Zorlasanız da Asla Çizemediği Görseller: Siyah Zebradan Tutun Düğmesiz Gömleğe Kadar...

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Yapay zekâ ile görsel oluşturmaya çalışırken bazı tasvirleri ne kadar zorlarsanız zorlayın görselleştiremiyor. Bunlardan bazılarını sizin için denedik ve sonuçları göstermek istedik...

Yapay zekâ hayatımıza girdiğinden beri her alanda başvuruyoruz. İnternette uzun uzun araştırma yapmak yerine hemen bir yapay zekâ aracına soruyoruz, görsel aramaktansa yapay zekâdan görsel oluşturmasını istiyoruz.

Ancak bu görselleri oluştururken tıkandığı yerler oluyor. Mesela dolu bir şarap kadehini, siyah bir zebrayı, düğmesiz bir gömleği oluşturması imkânsız! İşte bunlar gibi diğer örnekler ve sebepleri...

Siyah bir zebra çizmesini istedik.

zebra

DALL-E'den siyah bir zebra görselleştirmesini istediğimizde, gördüğünüz üzere siyah beyaz bir zebra görselleştirdi.

siyah zebra

Zebranın tamamen siyah olması konusunda ısrar etsek de yapamadı. Hatta cevabına bakılırsa yaptığını sandı.

yapay zekâ zebra

Dolu bir şarap kadehi görselleştirmesini istedik.

Yapay zekânın dolu bir şarap kadehini neden çizemediğini, daha önce Instagram hesabımızda anlatmıştık.

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Sonuçlar şu şekilde oldu:

yapay zeka dolu şarap kadehi

yapay zeka dolu şarap kadehi çizemiyor

Reels videomuzda da açıkladığımız üzere, emsal eksikliği yüzünden böyle bir problem ortaya çıkıyor. Yani yapay zekânın, ağzına kadar dolu bir şarap kadehi için yeterince verisi yok.

Bakın düğmesiz gömlek çizmesini istediğimizde neler oldu...

yapay zeka düğmesiz gömlek

Muhtemelen yine, ağzına kadar dolu şarap kadehindeki emsal eksikliği sebebiyle düğmesiz bir gömleği görselleştiremedi. "Gerçekten düğmesiz bir gömlek!" diyerek kendini kandırdı...

yapay zekâ gömlek

Sol elle yazı yazan birini de yapamıyor!

yazı yazan biri

Sol elle yazı yazan birini görselleştirmesini istediğimizde, sağ elle yazı yazan birini görselleştirmekte ısrarcı oldu.

yapay zeka yazı yazan biri

Sence istediğim gibi oldu mu kardeşim?

sol elle yazan biri

Son olarak, siyah gökkuşağı:

siyah gökkuşağı

Atmosferi siyahımsı yapsa da gökkuşağını tamamen siyah çizemedi.

siyah gökkuşağı

Bunlar gibi örnekleri zorlasak çoğaltabiliriz ancak çoğunun temeli, emsal eksikliğine dayanıyor. Sizin yapay zekâyla görselleştirmeyi deneyip çizdiremediğiniz neler oldu? Yorumlara yazın!

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