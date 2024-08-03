Google, Tepki Çeken Yapay Zekâ Reklamını Yayından Kaldırdı

Google'ın "Sevgili Sydney" adlı yapay zekâ reklamı, gelen tepkiler üzerine yayından kaldırıldı.

Olimpiyatların başlaması ile birlikte pek çok firmanın reklamları da ekranlardaki yerlerini aldı. Bu reklamlardan biri de Google'ın "Sevgili Sydney" adlı reklamıydı. Bu reklamda Gemini yapay zekâsı öne çıkarılıyordu. Gelen tepkilerin ardından Google, reklamı yayından kaldırmaya karar verdiğini açıkladı.

Bahsi geçen reklamda bir baba, olimpik atlet Sydney McLaughlin-Levrone'a bir mektup yazmak istiyor. Bunun için de babasıyla birlikte Google Gemini'nin üretken yapay zekâsını kullanıyorlar. Mektubun sonunda da "Gemini'den küçük bir yardımla" ifadesi yer alıyor.

Tepkilerin ardından reklam geri çekildi

Reklama gelen tepkiler ise pek de Google'ın beklediği gibi olmadı. Örneğin Syracuse Üniversitesi Gelişmiş Medya Profesörü Shelley Palmer, bu reklamdaki yaklaşımın "insan düşüncelerinin önemsizleştiği tek kültürlü bir gelecek" riski taşıdığı eleştirisinde bulundu. Ayrıca reklamın, yapay zekânın insanların hislerini kendi ifade etmeleri üzerindeki rolü konusunda da kafa karıştırdığı belirtildi.

Bir Google sözcüsü ise gelen tepkiler üzerine reklamı kaldırdıklarını ve amaçlarının ABD takımına övgüde bulunmak olduğunu söylerken, yapay zekânın insan yaratıcılığını desteklediğini ancak yerini alamayacağını belirtti. Konuyla ilgili olarak Google sözcüsü, daha önce yaptıkları detaylı testlerde reklamın tepki almadığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan bu tepkiler yalnızca reklamdan kaynaklanmıyor da olabilir. Yapay zekâ teknolojileri gelişmeye devam ederken bir yandan da yaratıcılık, özgünlük, gizlilik, güvenlik gibi alanlarda tartışmalar artarak devam ediyor.