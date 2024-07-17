Google, Gemini sohbet botuna çok istenen bir özellik getirdi. Android kullanıcıları, artık botu ekran kilitliyken daha detaylı bir şekilde kullanabilecek. Önceden sadece basit komutlar kullanılabiliyordu.

Google’ın bir süredir kullanımda olan yapay zekâ modeli Gemini, Android telefonlarda kullanıcıların asistanı hâline gelmeye başlamıştı. Bugün ise çok istenen özelliklerden birinin eklendiği duyuruldu.

Gemini, normalde telefon ekranı kilitliyken Google Asistan seviyesinde basit komutlarla sınırlıydı. Yani ekranı açmadan pek bir şey yapamıyordunuz. Ancak bugün bu durum değişti.

Ekran kilitliyken soru yöneltmek mümkün olacak

Artık kullanıcılar, Gemini’ı ekran kilitliyken de detaylı bir şekilde kullanabilecek ve ona genel soruları yöneltebilecek. Yani artık “Hava bugün nasıl?” gibi temel sorulara ekranı açmak zorunda kalmadan yanıt almak mümkün olacak.

Sohbet botuna normalde sadece çok temel komutlar yöneltebiliyordunuz. Bunlar arasında alarm kurma, medya oynatıcısını açıp kapatma veya ses seviyesini ayarlama gibi şeyler vardı. Yeni özellikle çok daha fazla işlevi gerçekleştirmek mümkün hâle geldi.

Özellik, Gemini ayarlarına eklenen “Kilit Ekranında Gemini” kısmı aktifleştirildiğinde kullanılabilecek. Ayrıca Gemini Uzantıları desteğinin de kilit ekranına gelebileceği söylüyor. Bu uzantılar, Gemini’ın Google’ın Gmail, Docs, Drive gibi hizmetlerine erişerek size yardımcı olmasını amaçlıyor.