Google'ın Gemini ile ilgili yeni bir özellik geliştirdiği tespit edildi. Bu yeni özellik, üretilen görsellerin yeniden boyutlandırılmasını sağlayacak. Özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı belli değil.

ABD merkezli teknoloji devi Google, üretken yapay zekâsı Gemini ile ilgili dikkat çeken bir çalışma içerisinde gibi görünüyor. Google uygulamasının 15.41.34.29.arm64 kodlu beta sürümünün kodlarını inceleyen bağımsız geliştiriciler, kullanıcıların işine yarayacak yeni bir özelliğin yolda olduğunu tespit ettiler.

Google Gemini'ın en sevilen özelliklerinden bir tanesi, metinden görsel üretebiliyor olması. Ancak bu özelliğin önemli bir eksiği vardı. Görüntü boyutlarını değiştirmek veya istediğimiz boyutta görüntü elde etmek mümkün değildi. İşte Google uygulamasının kodlarında tespit edilen yenilik, bu durumun yakında değişebileceğini gösteriyor. Gemini, istediğiniz boyutlarda görüntü üretebilecek.

Google Gemini'ın yeni yeteneği böyle görünecek

Yukarıdaki ekran görüntülerinde de görebileceğiniz üzere Google Gemini, yakında farklı ölçülerde görüntü oluşturabilecek. 3:4, 16:9 gibi popüler oranlar, otomatik olarak seçilebilecek. Böylelikle kullanıcıların işleri kolaylaşmış olacak.

Ancak burada önemli bir bilinmez var. Gemini'ın yeni yeteneklerinin ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil. Aslına bakacak olursak bu özelliğin yayımlanıp yayımlanmayacağı bile belli değil. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.