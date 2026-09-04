Google, Gemini Live, Docs Live ve Keep Live'ı kullanıma sundu. Artık bu uygulamaları sesli yapay zekâ desteğiyle kullanmak mümkün.

Gemini modelleriyle yapay zekâ alanında lider firmalardan biri konumunda bulunan Google, bu teknolojiyi hizmetlerine de entegre ederek kullanıcılarına çok daha gelişmiş bir deneyim sunmaya çalışıyordu. Şimdi ise her gün milyonlarca insanın kullandığı Google hizmetlerine sevindirici bir güncelleme daha geldi.

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Google, sohbet tabanlı yapay zekâ deneyimi Gemini Live'ın sunduğu sesli iletişim yeteneklerini doğrudan en popüler mobil uygulamalarına entegre etti. Mayıs ayındaki Google I/O etkinliğinde ön izlemesi yapılan Gmail Live, Docs Live ve Keep Live özellikleri kullanıma sunulmaya başladı.

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Gmail, Docs ve Keep ile sohbet edip ihtiyaçlarınızı karşılayabileceksiniz

Kullanıcıların hareket hâlindeyken veya manuel işlem yapamadıkları anlarda hayatlarını kolaylaştırmayı hedefleyen yeni özellikler, dünya çapında ilk başta sadece İngilizce dil seçeneğiyle kullanıma sunuldu. Basitçe anlatacak olursak uygulamaları yalnızca konuşarak yönetmeye olanak tanıyor. Yani Gmail, Docs ve Keep ile konuşabileceksiniz.

Gmail Live, uzun e-posta zincirleri ve anahtar kelime aramaları arasında vakit kaybetmeden gelen kutunuzdaki detaylara erişmenizi sağlıyor. Sistem, "Çocuğumun bir sonraki okul etkinliği ne zaman?" gibi doğrudan soruları e-postalarınızı tarayarak sesli bir özet halinde yanıtlıyor. Ayrıca verilen cevabın doğruluğunu teyit edebilmeniz için konuşma dökümünün yapıldığı ekranda kaynak e-postaların bağlantılarını paylaşıyor. Sohbeti sıfırlamak zorunda kalmadan takip soruları sorabiliyor veya asistanın sözünü keserek başka bir konuya geçiş yapabiliyorsunuz.

Docs Live özelliği, doğrudan sesli anlatımlarınızdan yola çıkarak fikirlerinizi düzenli bir belgeye veya iş teklifine dönüştüren bir ortak yazar gibi çalışıyor. İzin verildiği takdirde Gmail, Google Drive, Google Chat ve web üzerindeki verilerinizi kullanarak ürettiği metinleri kişiselleştirebiliyor. Keep Live ise düşüncelerinizi doğal bir akışla konuşurken arka planda ses kaydını çözümleyerek liste haline getiriyor. Örneğin, alışveriş listenize "pesto sosu malzemeleri" eklemesini söylediğinizde Gemini kelimeleri ve amacı otomatik kavrayarak ilgili bileşenleri notunuza aktarıyor.

Docs ve Gmail Live, iOS ve Android’de Google AI Plus, Pro ve Ultra planındaki kullanıcılara açıldı. Keep Live’a ise şimdilik yalnızca Android’deki Google AI Pro ile Ultra kullanıcıları erişebiliyor.