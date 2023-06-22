Google I/O 2023'te duyurulan Gmail'in "Yazmama Yardım Et" özelliği Android ve iOS kullanıcılarına ulaşmaya başladı. Bu özellik, yapay zekâya mesaj yazdırılmasını sağlıyor. Kısa bir özet giren kullanıcı, bu özetin çok daha kaliteli bir halini otomatik olarak oluşturabilecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google, kısa bir süre önce düzenlediği "Google I/O 2023" etkinliklerinde yapay zekâ odaklı onlarca özellik tanıttı. Bu özelliklerden bir tanesi de popüler e-posta hizmeti Gmail için geliştirilmişti. Kullanıcılar, Gmail üzerinden otomatik e-postalar oluşturabileceklerdi. İşte şimdi, bu yeni özellik ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. "Yazmama Yardım Et" isimli özellik, iOS ve Android'de dağıtılmaya başladı.

Yazmama Yardım Et özelliği, kullanıcıların yapay zekâya mesaj yazdırmalarını sağlıyor. Bu bağlamda; kullanıcının ufak bir özet yazması yeterli. Google'ın yapay zekâsı özet metni analiz ederek, profesyonel içerik haline getiriyor. Diyelim ki bir şirkete iş başvurusu yapmak istiyorsunuz ve o şirketteki yetkili bir ismin e-posta adresine ulaştınız. Sizin oluşturduğunuz özet, yapay zekâ sayesinde çok daha dikkat çekici bir hale getirilecek.

Gmail'in Yazmama Yardım Et özelliği böyle görünüyor

Kullanıcı, Gmail'de bir e-posta oluşturmak istediğinde, sağ altta "Yazmama Yardım Et" isimli seçeneği görecek. Buna dokunan kullanıcı, daha sonra da yazmak istediği metin her ne ise onun ufak bir özetini çıkaracak. Bundan sonraki aşamada ise iş tamamen yapay zekânın. Otomatik olarak oluşturulan e-posta, istendiği takdirde yeniden yazdırılabilecek. İsteyenler ise otomatik oluşturulan metin üzerinde değişiklik yapabilecekler.

Google, Gmail'deki yeni özelliği kullanıcılara ulaştırmaya başlamış olsa da şu an için sadece "Workspace Labs" programına kayıt yaptıran kullanıcılar bu özellikten faydalanabiliyorlar. Ancak bu durumun çok yakında değişeceğini düşünüyoruz. Test aşaması bittiği zaman, tüm kullanıcıların Yazmama Yardım Et özelliğini kullanabileceğine şahitlik edeceğiz.