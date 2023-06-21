Google, iPhone'lar için geliştirdiği Chrome'u birbirinden etkileyici özelliklerle güncelledi. Şirketin güncellemede özellikle de yapay zekâ odaklı özelliklere odaklanması dikkatlerden kaçmadı.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Chrome'un iOS sürümünü güncelledi. Bu güncelleme ile kullanıcılara dört önemli özellik sunuldu. Kullanıcılar, bu özellikleri keşfettikten sonra Apple ekosistemindeki varsayılan internet tarayıcısı olan Safari'yi unutacaklar gibi görünüyor.

Google tarafından yapılan açıklamalar, Chrome'daki yeni özelliklerin daha çok yapay zekâ odaklı olduğunu ortaya koyuyor. Öte yandan, yapılan çalışmalar ile Takvim ve Haritalar için de bazı iyileştirmeler yapıldı. Gelin hep birlikte Google Chrome'un iOS sürümüne gelen yepyeni özelliklere yakından bakalım.

Google Chrome'daki adresler, otomatik olarak harita olarak açılacak!

Google Chrome'un iOS sürümündeki yeni özelliklerden ilki, yapay zekâdan güç alıyor. iPhone sahipleri Chrome kullanırken bir adrese denk geldikleri zaman, adresin üzerine basılı tutmaları halinde yapay zekâyı tetikleyecekler. Yapay zekâ, adresi otomatik olarak algılayacak ve küçük bir harita ekranı açacak. Bu özellik sayesinde bir adresi görmek isteyen kullanıcının Google Chrome'dan Haritalar uygulamasına manuel olarak geçiş yapmasına gerek kalmayacak.

Önemli tarihler, otomatik olarak Google Takvim'e eklenebilecek!

Bu özellik, temelinde adres özelliğine benzerlik gösterecek. Kullanıcı, Google Chrome'daki bir tarihin üzerine basılı tuttuğunda, Google Takvim uygulamasına bir etkinlik ekleyebilecek. Takvime eklenen etkinlik ile ilgili bilgiler de yine otomatik olarak doldurulacak. Bu sayede kullanıcı deneyimi iyileştirilmiş olacak.

Google Chrome'un çeviri özelliği, otomatik çeviriler sağlayacak

iPhone sahipleri, Google Chrome ile yerel dillerinden farklı olan bir internet sitesini ziyaret ettikleri, otomatik çeviri yapılmasına ilişkin bir öneri gösterecek. Kullanıcının onay vermesi halinde o dildeki siteler otomatik olarak çevrilecek. Bu arada; kullanıcılar artık internet sitelerindeki metinlerin sadece bazı bölümlerini de çevirebilecekler.

Google Lens, Chrome'un adres çubuğuna geliyor!

Google, kullanıcıların görsel araması veya çeviri yapmalarını sağlayan Lens isimli hizmetini iOS'ta zaten sunuyor. Ancak Google Chrome'daki yeni özellik, bugüne kadarki deneyimlerden çok daha iyisini sunacak. Kullanıcı, Google Chrome'daki adres çubuğunda göreceği Google Lens simgesine dokunarak, hızlıca görsel arama veya metin çevirisi yapabilecek.