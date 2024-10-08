Google, Android tabletlerdeki görev çubuğunu güncelleyerek kullanıcıların en son kullandıkları uygulamalara hızlıca erişmesini sağlayacak.

Google, Android tabletlerdeki görev çubuğunu geliştirmeye yönelik yeni bir özelliği kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Yakında görev çubuğu, kullanıcıların en son kullandıkları uygulamaları hızlıca görebilmelerini sağlayacak.

Android QPR Beta 2 sürümünde bu değişikliğe dair bazı ipuçları tespit edildi. Yeni özellik görev çubuğunda yer alan iki önerilen uygulamanın, iki son kullanılan uygulama ile değiştirilmesini içeriyor.

Görev çubuğundaki öneriler, artık son kullanılan uygulamalarla değişiyor

Mevcut durumda görev çubuğu, altı sabitlenmiş uygulama ve iki önerilen uygulama sunuyor; ancak öneriler yalnızca sık kullanılan uygulamalar üzerinden belirleniyor. Eğer bu güncelleme gerçekleşirse, kullanıcılar en son kullandıkları uygulamalara anında ulaşabilecekler.

Bu özelliğin ne zaman aktif olacağı henüz netlik kazanmadı. Google, bu yeniliği şu an için etkinleştirmiş değil ve genel kullanıma sunulacağı tarihle ilgili kesin bir bilgi mevcut değil. Ayrıca Android 15 QPR1 Beta 2 sürümünün, bu yeni özelliğin yanı sıra başka yenilikler de içermesi bekleniyor. Ancak tüm bu güncellemelerin şu anda beta aşamasında olduğu unutulmamalı.