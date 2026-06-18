iPhone'dan Android'e Geçmek Artık Çok Daha Kolay: Google, Android Switch Uygulamasını Yeniledi!

Google, Android 17 ile birlikte Android Switch uygulamasını baştan aşağı yeniledi. Artık iPhone'dan Android'e geçmek çok daha zahmetsiz olacak.

Google, iOS'tan Android'e geçiş sürecinde uzun süredir yaşanan veri aktarımı sorunlarını ortadan kaldırmak için önemli bir adım attı. Şirket, iPhone kullanıcılarının yeni bir Android cihaza geçerken kullandıkları araç olan Android Switch uygulamasını tepeden tırnağa yeniledi.

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Apple, iOS 26.3 sürümüyle birlikte fotoğraflar, mesajlar, notlar, kişiler, parolalar ve uygulamaların kablosuz olarak taşınmasına yönelik bazı iyileştirmeler sunmuştu. Şimdi ise Google, bu süreci çok daha akıcı ve zahmetsiz bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

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Kablolara ve ek uygulamalara elveda

Yenilenen Android Switch uygulamasının getirdiği en büyük yeniliklerden biri, kablosuz transfer deneyimi. Android Switch hâlâ kablolu veri aktarımını desteklemeye devam etse de Google, kullanıcıların iPhone'larındaki verileri taşımak için artık USB-to-Lightning gibi özel kablolara veya adaptörlere ihtiyaç duymayacağını belirtiyor.

Google ayrıca Android Switch aracını hem Android hem de iOS işletim sistemlerindeki ilk kurulum aşamasına doğrudan entegre etti. Bu entegrasyon sayesinde kullanıcıların veri aktarımına başlamadan önce üçüncü parti bağımsız uygulamalar yüklemesi ya da karmaşık izin pencereleriyle uğraşması gerekmiyor. Kurulum sırasında doğrudan Google Hesabı bağlantısı da yapılabiliyor, böylece iPhone üzerindeki Google Hesabı yeni Android cihaza aktarılıyor ve kurulum esnasında oturum otomatik olarak açılıyor.

Mesajlar, şifreler ve uygulama verileri eksiksiz taşınıyor

Yeni güncelleme ile birlikte desteklenen veri türlerinin listesi de gözle görülür bir şekilde genişletildi.

Artık kullanıcıların parolaları, geçiş anahtarları, Wi-Fi kimlik bilgileri, alarmları, çağrı geçmişleri, dosya ve klasörleri, takvim ekleri, şifrelendirilmiş RCS mesajları ile Apple Notlar uygulamasındaki ekler ve etiketler hiçbir bozulma olmadan doğrudan aktarılabiliyor.

Şu an için Android 17 yüklü cihazların küçük bir yüzdesinde aktif olan bu yeni Android Switch güncellemesi, önümüzdeki aylar içinde daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulacak.