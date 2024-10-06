Google, daha önce bekleme listesine kayıt olmuş kullanıcılar için Ask Photos özelliğini kullanıma açtı.

Google son dönemde uygulamalarını daha kullanıcı dostu hâle getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bunun için de yapay zekâdan destek aldığı özellikleri peş peşe tanıtıyor. Bu özelliklerden biri olan Ask Photo, bekleme listesinde yer alan kullanıcılara açıldı.

Bu özellik, kullanıcıların aradıkları fotoğrafları daha kolay bir şekilde bulmak için doğal dili kullanabilmelerini sağlıyor. Örneğin "Haziran'da Kumburgaz'daki yazlığa gittiğimiz fotoğraflar" dediğinizde Google Fotoğraflar bizim için ilgili fotoğrafları bulabiliyor. Bu özellikten zaman zaman bahsedilse de kullanıcılara açılması yeni gerçekleşti.

Sadece Google cihazlarla sınırlı değil

Yeni özelliğin en çok dikkat çeken yanı ise kullanımının sadece Google cihazlarla kısıtlı olmaması oldu. Google Fotoğraflar platformunu Android ya da iOS cihazlarda kullananlar da bu özelliğe erişebilecekler. Bekleme listesinde yer alan kullanıcılar artık uygulamada arama çubuğunun yer aldığı yerde yeni bir sekme bulacaklar. Bu sekme aracılığıyla da Ask Photos özelliğini kullanabilecekler.

Google, fotoğraflardaki kişileri tanıyorsa kullanıcı ile olan ilişkilerini de tanımalarını isteyecek. Aynı şey evcil hayvanlar için de geçerli olacak. Bununla birlikte kullanıcılar, kullanım koşulları hakkında da bilgilendirilecek. Firmadan yapılan açıklamada bu verilerin insanlar tarafından incelenmeyeceğini ve reklam için kullanılmayacağını da belirtti.

Özellik şu an için yalnızca ABD'deki kullanıcılara açılmış durumda ancak gelecekte küresel olarak da kullanılabilecek.