Devasa Dinozor İskeleti Müzayedede 30 Milyon Dolara Satıldı

Geçtiğimiz ay Christie’s müzayede evi devasa bir dinozor iskeletinin müzayedeye çıkacağını duyurmuştu. İskelet, tahmin edilenin 5 katı fiyata satıldı.

Müzayedecilik alanının önde gelen firmalarından biri olan Christie’s, zaman zaman yaptığı büyük açık artırmalar ile tanınıyor. Firma geçtiğimiz günlerde yeni etkinliğinin duyurusunu gerçekleştirdi. Bu etkinliğe de 20. Yüzyılın Akşam Satışı adı verildi.

Etkinlikte alıcı bulmaya çalışan pek çok önemli eser olsa da en çok dikkat çeken ürün, devasa bir Tyrannosaurus Rex iskeleti oldu. Satış öncesi tahminlere göre 6-8 milyon dolar arası bir fiyata alıcı bulması beklenen dinozora ödenen fiyat 30 milyon dolar oldu.

Tahminleri katlayan T-Rex

Yaklaşık 4 metre boyunda ve 12 metre genişliğindeki bu antik canlının kalıntıları müzayedede beklenenin çok üstünde bir ilgi gördü. İsmi açıklanmayan bir kişi, tam 31 milyon 847 bin 500 dolar ödeyerek bu dinozor iskeletinin sahibi olmayı başardı.

Müzayede evinin fosili 1987 yılında keşfeden amatör paleontolog Stan Sacrison’ın anısına Stan olarak isimlendirdiği T-Rex, 188 orijinal kemiğe sahipti ve bugüne kadar keşfedilmiş çok az sayıdaki tamamen birleşik durumdaki iskeletten biriydi. Sacrison ve bir arkeolog ekibi tarafından ilk olarak Hell Creek bölgesinde keşfedilen fosil büyük ilgi görmüştü. Güney Dakota, Wyoming’in güneyindeki bölgede bulunan fosil için Christie’s müzayedeciliğin bilim ve doğa tarihi bölümünün başkanı James Hyslop, “türün bugüne kadar keşfedilmiş en iyi örneği” demişti.

30 milyon dolarlık dinozor

Her ne kadar fosile ödenen para beklenenden kat kat daha fazla olsa da müzayede rekoru kırmayı başaramadı. 450,3 milyon dolara satılan ve Leonardo Da Vinci’ye ait olduğu belirtilen Salvator Mundi en pahalı müzayede eseri olmayı başarmıştı.

30 milyon dolar para harcayarak alabileceğiniz en mantıklı şey devasa bir dinozor iskeleti olmayabilir ancak bu paraya alacak daha havalı bir şey bulunabileceğinden de emin değiliz. Birilerinin kendine ait gerçek bir dev T-Rex fosili olacak.