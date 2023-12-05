Google Haritalar'a eklenen turizm odaklı yeni bir özellik sayesinde, günlük kiralık evler ya da bungalovlar gibi turistik amaçlı kullanılabilen yapıların ilanları direkt haritanın üzerine eklenebilecek.

Pek çok kişi için AirBnb gibi uygulamalar, evlerini, odalarını ya da başka mülklerini kısa süreli kiraya vererek ek gelir elde etme imkânı sunuyor. Şimdi de Google, Haritalar'a Kiralık Lokasyon olarak bu mülklerin eklenmesini mümkün hâle getirecek yer işaretlerini duyurdu.

Sistemin işleyişi oldukça basit. Google Haritalar'ın yer işaretlerine eklenen Kiralık Lokasyon özelliği sayesinde turizm amaçlı kiralık mülklerin haritalarda işaretlenmesi mümkün olacak. Bu yer işareti seçildikten sonra fiyat bilgisi, kaç kişiye kadar ağırlama hizmeti sunulabildiği, mülkün görselleri paylaşılabilecek.

Google Haritalar'da kiralık lokasyonlar listelenecek

Yapılandırılmış veri olarak kiralık lokasyonlar eklenirken Accomodation (Konaklama) olarak listelenecekler. Ayrıca her bir yapının özel bir tanımlayıcısı olacak. Bu tanımlayıcı, taşınmazın isminden ya da adresinden farklı olacak. Mülkün adı ya da sahibi değişse bile tanımlayıcı değişmeyecek. Aynı taşınmaz farklı dillerde de listelense tanımlayıcı aynı kalacak.

Listelemelerde en az 8 fotoğraf kullanılması zorunlu olacak. Bu sekiz fotoğraftan en az 1'inde banyo, 1'inde yatak odası ve 1'inde de ortak olan yer almak zorunda olacak. Yapının tam konumu ve türü (apartman, bungalov, villa gibi) de bilgiler arasında yer alacak. Ayrıca isteyenler, taşınmazlarında bulunan Wi-Fi, şömine, havuz gibi farklı özellikleri de listelemelerde tanımlayabilecek.

Bir mülkün Kiralık Lokasyon olarak listelenmesi için hem Tatil Kiralık Politikası hem Arama Temelleri hem de Genel yapılandırılmış veri rehberilerine uyumlu olmak zorunda. Bu üçünden birinin olmaması durumunda listeleme görünmeyecektir. Özelliği yakında Google Haritalar'da görmeye başlayabiliriz.

He bu arada; evlerinizi günlük olarak kiralamadan önce bu haberi okumanızda fayda var: