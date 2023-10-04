Günlük kiralık evlerle ilgili yasa tasarısının detayları ortaya çıktı. İlerleyen günlerde TBMM gündemine taşınması beklenen tasarı, günlük kiralık evlerin sıkı denetim altına alınmasını sağlayacak.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, günlük kiralanan evler ile Airbnb gibi hizmetler için yeni bir düzenleme yoluna gidileceğini aktarmıştık. Bugün, bu önemli konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Günlük kiralık evler için nasıl bir yasal düzenleme üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı. Eğer söz konusu bilgiler doğru ise bu saatten sonra günlük kiralık evler için sıkı denetim uygulanacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Edinilen bilgilere göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, günlük kiralanan evler için denetçi pozisyonunda olacak. Evini günlük kiralamak isteyen bir vatandaşın, "turizm konutu" ruhsatı alması ve aldığı belgeyi kiraladığı evin kapısına asması gerekecek. Bu belgeye sahip olmayan vatandaşın, evini günlük kira amacıyla kullanması mümkün olmayacak. Tabii bu ruhsatı almak o kadar da kolay olmayacak.

Turizm konutu ruhsatı için gereken şartlar şöyle:

Yangın merdiveni zorunlu olacak.

olacak. Yangın raporu belgesi ve atıkların kontrolü belgesi alınacak.

alınacak. Saç kurutma makinesi, havlu ve nevresim takımı gibi oteller için zorunlu tutulan eşyaların bulunması gerekecek.

bulunması gerekecek. Günlük kiralık daire bir apartman içerisindeyse tüm komşuların buna izin vermesi gerekecek. 1 kişi bile izin vermezse kiralama yapılamayacak .

. Kiralama yapan kişiye ait kimlik bilgileri ibraz edilecek. E-devlet'te bunun için yeni bir sayfa açılacak. Bilgi sağlamayan ev sahibi, cezai yaptırımla karşılaşacak.

1 milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak!

Edinilen bilgilere göre yukarıdaki şartları yerine getirmeyen ev sahipleri için daire başına 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak. Gerekli şartlar tamamlanmaz ve buna rağmen kiralama devam ederse dairenin mühürlenmesi gündeme gelecek.