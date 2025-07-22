Google Haritalar uygulamasının navigasyon modundayken müzik kontrolü yapılması sağlayan özelliği ortadan kayboldu. Google, Android telefonları etkileyen sorunla ilgili açıklama yaptı.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın en çok kullanılan hizmetlerinden biri olan Haritalar, navigasyon modundayken önemli bir işlevsellik sunuyordu. Bu uygulamayı telefonunda kullanan tüketiciler, Spotify ve YouTube Music uygulamaları için bir kontrolcüye sahiplerdi. Yani aynı ekrandan hem müziği yönetmek hem de navigasyonu takip etmek mümkündü.

Ancak sonra birkaç gündür kullanıcılar, bu özelliği göremez oldular. Navigasyon modu aktif edildiği zaman müzik kontrolcüsü çalışmıyordu. İlk başta bunun bir hata olduğu düşünüldü. Bazı kullanıcılara göre Google, bu özelliği kaldırmaya karar vermişti. Ayrıca sorunun sadece Android telefonları etkiliyor olması da kafaları karıştıran başka bir husustu.

Merak etmeyin: Müzik kontrolcüsü geri dönecek!

Google tarafından yapılan bir açıklamaya göre yaşanan olay, bir hatadan kaynaklandı ve geliştirici ekip de bunun farkında. Düzeltme çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Google yetkilileri, Haritalar'daki müzik kontrolcüsünün mümkün olan en yakın zamanda yeniden erişime açılacağını söyledi. Ancak sorunla ilgili kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor.

Google Haritalar uygulamasının sevilen müzik kontrolcüsünde yaşanan sorunla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.