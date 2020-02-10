Google'ın Haritalar uygulamasıyla yolunu bulmaya çalışan bir adam, donmuş olan Mississippi Nehri'ne düştü. Gece 3 sularında yaşanan olay neyse ki can kaybı olmadan atlatıldı. Uzmanlara göre nehir donmamış olsaydı, talihsiz adamın kurtulma şansı neredeyse yoktu.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın kullanıcılara sunduğu hizmetlerden bir tanesi de "Haritalar". Bugün pek çok kullanıcı, Google'ın Haritalar uygulaması aracılığıyla navigasyon hizmeti alıyor, emin olamadıkları konumlara elleriyle koymuş gibi ulaşabiliyorlar. Ancak yaşanan bir olay, Google Haritalar'ın dikkatli bir şekilde kullanılması gerektiğini gözler önüne seriyor.

ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan olayda bir adam, Haritalar uygulamasını kullanarak kaldığı otele gitmek istedi. Bulunduğu konumla otel arasında yürüyüş rotası oluşturan talihsiz adamın, eyalete de ismini veren Mississippi Nehri'ni geçmesi gerekiyordu. Adam, şu sıralar donmuş olan Mississippi Nehri'nde yürümeye çalışırken birden kendisini suyun içinde buldu. Gece 3 sularında yaşanan olay, nehre düşen adamın itfaiyeye haber vermesiyle herhangi bir sorun yaşanmadan atlatıldı.

Adamın ifadesine göre kendisinin herhangi bir suçu yoktu. Çünkü Google Haritalar uygulamasından aldığı komutları uygulamıştı. Haritalar, bu nehrin üzerinden yürüyerek geçebileceğini gösteriyordu ve adam da nehrin yürüyecek kadar donmuş olduğunu düşünerek bu talimatı yerine getirmişti. Ancak yaşanan bu olayın sonu, zaman zaman ölümcül olabilecek bir hiportermiyle sonuçlanmıştı. Adama göre suçlu olan kendisi değil, Google'dı.

Google Haritalar, şu an için donan nehirleri tahmin edebilecek kapasiteye sahip değil. Ayrıca Google Haritalar uygulamasından rota oluşturulduğunda, yüzme ile ilgili bir talimat da vermiyor. Ancak talihsiz adamın oluşturduğu rotada, Mississippi Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan "Taş Kemer Köprüsü" bulunuyordu. İsmi açıklanmayan adam, çok büyük bir ihtimalle bu rotayı yanlış anlayıp, köprü yerine nehrin üzerinde yürümeye çalışmıştı.

Yetkililere göre Mississippi Nehri'nin donmuş olması, talihsiz adamın hayatını kurtardı. Çünkü bu nehrin debisi zaman zaman yükseliyordu ve gecenin o saatinde bir kişinin nehre düşmesi, kesinlikle istenen bir şey değildi. Nehirin donmuş olması ve nehir üzerinden yürümeye çalışan adamın tutunabilecek yer bulmuş olması ise bu olayın can kaybı olmadan atlatılabilmesine yol açmıştı.