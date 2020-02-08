Jonathon Morrison isimli bir adam, Mac Pro cihazında tam 6.000 adet Google Chrome sekmesi açarak bilgisayarın sınırlarını zorladı. Bu anları Twitter hesabından paylaşan Morrison, takipçilerine eğlenceli anlar yaşattı.

Apple’ın WWDC 2019 etkinliğinde tanıttığı yeni Mac Pro cihazı, oldukça konuşulan fiyatıyla geçtiğimiz günlerde ülkemizde satışa sunulmuştu. Cihazın standart versiyonu 42.999 TL’lik bir fiyat etiketine sahipken tam paketi ise 420 bin TL gibi uçuk fiyatlara çıkabiliyordu. 1,5 TB DDR4 bellek desteği sunan bu tam paketin neler yapabildiği ise oldukça merak ediliyordu.

Görünüşe göre bu sorunun yanıtını yalnızca biz merak etmiyoruz zira Jonathon Morrison isimli bir adam, Mac Pro cihazında tam 6.000 adet Google Chrome sekmesi açarak bilgisayarın sınırlarını test etti. Gelişmeleri anbean Twitter hesabından paylaşan Morrison, yaptığı eğlenceli paylaşımlarla takipçilerini eğlendirmeyi de başardı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Mac Pro’nun Google Chrome karşısında verdiği bu amansız mücadeleye biraz daha yakından bakalım.

Morrison, Mac Pro’da 6.000 Google Chrome sekmesi açmayı başardı:

İlk başta Google Chrome’un saçma bir şekilde 75 GB RAM kullandığını söyleyen Morrison, daha sonra çok daha fazlasını yaparsa neler olacağını görmek istedi. Bu noktada Morrison, ilk etapta Google Chrome’da 2000 sekme açtı ve sonra 3000’e kadar Mac Pro’nun sınırlarını zorladı. O zamana kadar her şey yolunda gidiyordu ve Chrome yalnızca 126 GB RAM kullanıyordu.

İşi bir üst boyuta taşıyan adam, bıkmadan sekmeleri açmaya devam etti ve 5000 sekmeye ulaştığında 170 GB RAM kullanımı olduğunu söyledi. 6.000. sekmeye kadar hiç de fena olmayan bir performans sergileyen Mac Pro, sonra aniden 857 GB bellek kullanmaya başladı.

6.000 sekmeye ulaştığında esprili bir dille bilgisayarın patlayabileceğini söyleyen Morrison, daha sonra paylaştığı bir twitte gelinen son noktayı gözler önüne serdi. Bu twitte göründüğü üzere Chrome’un RAM kullanımı tam 1.401,42 GB’a ulaştı. Bu noktadan sonra Mac Pro’ya ne olduğu bilinmiyor ancak oldukça sağlam bir performans ortaya koyduğu aşikâr.

Bu test ile birlikte Mac Pro’nun tam paketinde yer alan 1,5 TB’lık belleğin neler yapabileceğini de öğrenmiş olduk. Fiyatını bir kenara bırakacak olursak cihazın sunduğu performansın gerçekten de üst düzey olduğunu söyleyebiliriz.