Google, bugün paylaştığı blog yazısında Google uygulamasına Hikâyeler özelliğinin ekleneceğini duyurdu. Özellik, yayıncılar tarafından çeşitli araçlar yardımıyla kullanılabilecek ve kullanıcıların Keşfet sekmelerinin en üstünde yer alacak.

Günümüzde tüm sosyal medya uygulamaları artık olmazsa olmaz sayılan bir özellik olan 'Hikâyeler' sekmesine ev sahipliği yapıyor. Kullanıcıların kısa süreliğine gösterilecek bir paylaşım yapmalarını sağlayan bu özellik artık sosyal medya uygulamalarının yanı sıra normal uygulamalarda bile kullanıma girdi.

Hikâyeler özelliğini bünyesine katacağını açıklayan son platform LinkedIn'in ardından Google'ın kendi uygulaması oldu. Google, bugün paylaştığı blog yazısında Google uygulamasının iOS ve Android sürümlerine Hikâyeler özelliğini getirdiğini duyurdu. Özellik, şu anlık sınırlı sayıda ülkede kullanıma girdi.

Hikâyeler Google'a da geliyor:

Ayda 800 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığı açıklanan Google uygulaması, Hikâyeler uygulamasıyla daha iyi bir deneyim sunmayı hedefleyecek. Özellik, şu anlık Amerika Birleşik Devletler, Hindistan ve Brezilya'da kullanıma girdi. Özellik sayesinde internette paylaşılan içerikler, Keşfet sekmesinin en üst kısmında kendilerine yer bulacak.

Kullanıcılar, en üst kısımda ilgilerini çeken bir Hikâye'ye tıkladıklarında tıkladıkları hikâye diğer uygulamalardaki gibi tam ekran bir hâl alacak. Dileyen kişi gördüğü hikâyeden başka bir hikâyeye geçmek için diğer uygulamalarda olduğu gibi ekranı sağa kaydırabilecekler.

Google'ın yeni özelliği, yayıncılara yeni avantajlar sunacak. Yayıncılar, hikâye oluşturma, hikâye üzerinden gelir elde etme, hikâyeleri paylaşma ve hikâyelere bağlantı ekleyebilecekler. Hikâye oluşturmak isteyen yayıncılar WordPress için Web Story, MakeStories veya NewsroomAI'dan faydalanabilecekler.