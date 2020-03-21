Google I/O 2020, Koronavirüs Nedeniyle İptal Edildi

Google, artan koronavirüs vakalarının ardından her sene düzenlediği Google I/O etkinliğini bu sene için iptal ettiğini duyurdu. Etkinliğin dijital olarak yapılabileceği konuşuluyordu, ancak şirket yaptığı son açıklamayla durumu netleştirdi.

Koronavirüs, dünya genelinde pek çok etkinliğin de iptal edilmesine neden oluyor. Virüsün sebep olduğu son iptal kararı ise Google I/O 2020 oldu. Kısa süre önce ertelenen konferansın dijital ortamda düzenleneceği öngörülüyordu, ancak Google konferansı tamamen ertelemeye karar verdi. Google Geliştiriciler üzerinden duyurulan iptal kararı, koronavirüs salgının iyice kontrolden çıkmasından sonra karara bağlandı.

Google, etkinliğe katılmayı planlayan kişilere, “Gelişticilerimizin, çalışanlarımızın ve yerel topluluklarımızın sağlığı ve güvenliği konusunda endişelerden dolayı ve yerel Körfez bölgeleri için belirlenen karantina uyarınca ne yazık ki bu yıl hiçbir bölgede Google I/O etkinliği düzenlemeyeceğiz. Şu anda hepimizin yapması gereken en önemli konu, hepimizin karşılaştığı yeni zorluklarla birlikte tüm dikkatimizi insanlara yardımcı olmaya adamak. Geliştirici bloglarımız ve topluluk forumlarımız aracılığıyla platform güncellemelerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğimizden emin olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Topluluklarımızın güvenli, bilgili ve bağlantıda kalmasını sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Herhangi bir sorunuz olursa [email protected] adresine mail gönderebilirsiniz.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Google’ın CEO’su Sundar Pichai, geçtiğimiz günlerde resmi Twitter hesabından Google I/O 2020 etkinliğinin 12 Mayıs - 14 Mayıs tarihleri arasında düzenleneceği bildirmişti, ancak koronavirüs tehdidinin hızla artması bu etkinliğin iptal edilmesine neden oldu.

Vakalar Artıyor

Açıklanan verilere göre şu ana kadar 258.419 kişide koronavirüse rastlandı. Bunlardan 11.277 kişi hayatını kaybederken 87.377 kişi ise iyileşti. Ülkemizde de hızla artmaya devam eden vaka sayısı, kısa süre önce yapılan açıklamaya göre 670’e ulaştı. 9 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklandı.