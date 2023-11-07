Google, alışveriş odaklı yepyeni özelliklerini duyurdu. Bu yeni özellikler, internet üzerinden alışveriş yapan kullanıcıların işini kolaylaştıracak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, hayatımızın ayrılmaz bir parçası hâline gelen e-ticaret dünyası ile ilgili yepyeni özellikler geliştiriyor. Bazı kullanıcılar için test kapsamında şimdiden kullanılabilir halde olan bu yeni özellikler, internet üzerinden alışveriş yapan kullanıcıların işini epey kolaylaştıracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Google'ın alışveriş odaklı yeni özelliklerine yakından bakalım.

Google Alışveriş sistemi, bundan yıllar önce fiyat bilgisi göstermeye başladı. Google Arama üzerinden bir ürün arayıp "alışveriş" bölümüne girdiğinizde, ürün detayları sayfasında o ürün için fiyat dağılımlarını görebiliyorsunuz. İşte bu bölüm, artık daha gelişmiş bir şekilde hizmet verecek. Kullanıcılar, söz konusu ürün için 90 günlük fiyat grafiği görecekler. Üstelik artık fiyat düşüşleri için e-posta kaydı oluşturabileceksiniz.

Google'ın yeni özelliği böyle görünecek:

Google, kullanıcıların daha hızlı bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlayacak bir özellik de geliştirdi. Bu yeni özellik, yer işareti eklediğiniz bir ürün ile ilgili olarak bilgi sahibi olmanızı sağlayacak. Söz konusu içeriğin bir ürün olduğunu otomatik olarak algılayacak yeni özellik, yer işaretini "alışveriş listesi" etiketiyle kaydedecek. Böylelikle fiyat takibi yapmak istediğiniz tüm ürünleri bu listeye ekleyip, tek bir dokunuşla fiyat bildirimlerini aktif hâle getirebileceksiniz.

Bu arada; Google Chrome'un arama çubuğu da artık yeni bir alışveriş özelliğini destekleyecek. Artık arama çubuğunda perakendecilerin indirim kodları da gösterilecek. Etiket simgesine tıklayan kullanıcı, indirim koduyla ilgili detayları açılabilir menüde görebilecek.

Geçmişte aradığınız ürünlere daha hızlı ulaşmanızı sağlayacak yeni bir özellik daha var. Google Chrome'un yeni sekme sayfası, geçmişte incelenen ürünleri göstermeye başlayacak. Kullanıcı söz konusu ürünü yeniden incelemek isterse buradan kolayca ulaşabilecek.

Google, tüm bunlarla yetinmedi. Şirketin hazırladığı bir başka yeni özellik de kampanyaların yakından takip edilmesini sağlayacak. Bu yeni özellik sayesinde kategori bazında indirim yapılan ürünlere anında ulaşılabilecek. Diyelim ki kulaklık satın almak istiyorsunuz ancak karar veremiyorsunuz. Google, sizin için güncel kampanyaları ve popüler kulaklık modellerini gösterecek.

Son olarak; Google, "Holiday 100" isimli bir liste yayımladı. Buradaki bağlantı üzerinden ulaşabileceğiniz bu liste, yıl boyunca en çok trend olan ürünlerin bir derlemesini içeriyor. Bu listeyi kullanarak 2023 yılı boyunca en çok ilgi gören ürün ve hediye önerilerine hızlıca ulaşabilirsiniz.