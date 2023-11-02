Google Alışveriş'e gelecek yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılar, yaptıkları aramaların sonucunda satıcılar hakkında daha fazla bilgi alabilecek. Ayrıca satıcıların, ürünlerini öne çıkarabilmesinin yolunu açacak.

Büyük firmalar e-ticaret için ajanslarla çalışabiliyor ya da kendi içlerinde özel bir birim kurabiliyor. Küçük işletmelerin ise böyle bir şansı pek bulunmuyor. Google, yeni güncellemesi ile yapay zekâyı küçük işletmelere destek olmak için kullanmaya hazırlanıyor.

Google'dan satış yapan işletmeler, kendilerini "küçük işletme" olarak tanımlayabilecek. Böylece bu mağazaları fark etmek, alışveriş yapacak kişiler için daha kolay olacak. Ayrıca bu etikete sahip dükkanlar, Google Haritalar üzerinde de işaretlenecek. Google Aramalar'da da bu işletmelere ait ürünlerde "küçük işletme" etiketi bulunacak. Şimdilik ABD'de erişime açılan özellik, yakında daha fazla ülkede kullanılabilir olacak.

Yapay zekâ, küçük işletmelerin hizmetinde olacak

Google'dan gelen açıklamaya göre ileride işletmeler internet trafiği, mağaza konumu, sattığı ürün sayısı gibi kıstaslara göre otomatik olarak işaretlenecek. Bu özelliği kullanmak opsiyonel olacak.

Google'ın alışveriş departmanından sorumlu olan Matt Madrigal, büyük işletmelerin küçük işletme olarak gözükebilmelerinin mümkün olmadığını ifade ederken, sadece onaylanmış satıcıların bu etiketleri taşıyabileceğini ifade etti. Yeni özelliğin dropshipping gibi yöntemlerle ticaret yapan kişileri de kapsayıp kapsamayacağı ya da sömürüye karşı nasıl korunacağı ise henüz belli değil.

Yeni güncelleme ile birlikte işletmeler hakkında bilgi edinmek de kolaylaşacak. Firmalar hakkında temel bilgileri gösteren bir bilgi kartı, firma ismine tıkladığımız zaman karşımıza çıkacak. Ayrıca ürün görselleri de yapay zekâ yardımıyla oluşturulup güncellenebilecek. Gelecek ay itibarıyla Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Hindistan ve Brezilya'da yayımlanacak olan özelliğin, dünyanın geri kalanına ne zaman yayılacağı ise bilinmiyor.