Google CEO'su Sundar Pichai, çalışanlara bir e-posta gönderdi. Bu e-postada, işe alımların yavaşlatılacağı söyleniyordu. Google'ın patronu, çalışanları daha fazla girişimci olmaya çağırdı.

Dünya genelinde büyük bir ekonomik kriz olduğu ve durumun her gün biraz daha kötüye gittiği herkes tarafından bilinen bir gerçek. Hatta ABD'nin bugün açıklayacağı enflasyon verilerinin dünyayı resesyona sokabileceğine bile inanılıyor. İlerleyen günler ne getirecek bilinmez ancak yaşanan son gelişmeler, ABD merkezli teknoloji devi Google'ın bile mali açıdan sıkıntılı bir süreçte olduğunu gözler önüne seriyor.

Google CEO'su Sundar Pichai'nin şirket çalışanlarına gönderdiği bir e-posta gün yüzüne çıktı. Bu e-postada Google'ın işe alımları yıl sonuna kadar yavaşlatacağı ifade ediliyordu. Ancak aynı e-postada Google'ın ikinci çeyrekte yaklaşık 10.000 yeni çalışan aldığı da ifade edildi. "En önemli fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz." diyen Pichai, Google'ın 2022'nin ikinci yarısındaki planlarını da açıkladı.

"Daha girişimci olun"

Sundar Pichai, çalışanlara gönderdiği e-postada herkesi daha girişimci olmaya davet etti. Burada kast edilen şey, tahmin edilebileceği üzere daha çok çalışılmasıydı. Google patronu, 2022'nin devamında mühendislik, teknik ve diğer kritik rollerde işe alımlar yapılabileceğini de sözlerine ekledi. Şirketin bu süreçte işten çıkarma yapıp yapmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Açık konuşmak gerekirse Google, küçülme imasında bulunan tek şirket değil. Örneğin Microsoft, çalışanların çok küçük bir bölümünü çıkaracağını resmen açıkladı. Meta yönetimi ise düşük performans gösteren çalışanların çıkarılması talimatını verdi. Benzer bir şekilde Snap de işe alımları durdurdu. Yani Google, bu tür bir açıklamada ilk olmadığı gibi son da olmayacak...

Sundar Pichai'nin çalışanlara gönderdiği e-postada öne çıkanlar

En iyi yaptığımız şeye odaklandığımızda; insanlara ve topluma yardım ediyoruz ve bunu gerçekten iyi yapıyoruz. Yılın ilk yarısında yaptığımız yatırımlar bu vizyonu yansıtıyor. Yalnızca 2. çeyrekte, yaklaşık 10.000 çalışan ekledik ve 3. çeyrek için çok sayıda sözümüz var. Bunlar olağanüstü rakamlar.

Bu yıl şu ana kadar elde edilen işe alım ilerlemesi nedeniyle, yılın geri kalanında işe alım hızını yavaşlatmaya karar verdik. 2022 ve 2023 dengesi için, işe alımlarımızı mühendislik, teknik ve diğer kritik rollere odaklayacağız ve işe aldığımız büyük yeteneklerin uzun vadeli önceliklerimizle uyumlu olduğundan emin olacağız.

Bu süreçte daha girişimci olmalıyız, daha aciliyetle, daha keskin odaklanarak ve daha iyi günlerde gösterdiğimizden daha fazla açlıkla çalışmalıyız. Bazı durumlarda bu, yatırımların üst üste geldiği yerleri konsolide etmek ve süreçleri düzene sokmak anlamına gelir. Diğer durumlarda ise geliştirmeyi duraklatmak ve kaynakları daha yüksek öncelikli alanlara yeniden dağıtmak anlamına gelir. Şirketi daha verimli hale getirmek hepimize kalmış...