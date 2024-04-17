Google, firmanın İsrail ile yaptığı anlaşmaları protesto eden çalışanlarının düzenlediği eylemindağıtmak için polis çağırdı. Tutuklanan çalışanlar idarî izne çıkarıldı.

İsrail'in Filistin'e yönelik müdahalesi her geçen gün dünyanın dört bir yanından tepki çekmeye devam ediyor. Son olarak aralarında Google çalışanlarının da yer aldığı bir grup, firmanın Kaliforniya Sunnyvale'deki ve New York'taki tesislerinde oturma eylemi gerçekleştirmişti. "Apartheid (beyaz ırkın üstünlüğü) İçin Teknoloji Yok" adlı grubun sözcüleri, Google'ın eyleme katılan çalışanların kartlarını iptal ettiğini ve çalışanları idarî izne çıkardığını açıkladı.

Google ise konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Diğer çalışanların işlerini yapmalarına fiziksel olarak engel olmak ve tesislerimize erişimlerini engellemek kurallarımızın açık bir ihlalidir, bu durumu inceleyecek ve gerekli aksiyonları alacağız." ifadelerini kullandı. Google, çalışanların idarî izne çıkarıldıklarının ve sistemlere erişimlerinin kapatıldığını doğrularken, defalarca tesisten ayrılmaları istenen çalışanların bu isteğe uymamaları üzerine polis çağrıldığını da kabul etti.

Tüm eylemciler serbest kaldı

New York Polis departmanından gelen açıklamaya göre protestoculardan dördü, Google'ın New York'taki merkezine izinsiz girdikleri gerekçesiyle tutuklandı. Polis departmanından başka bir açıklama gelmese de protestocular adına konuşan bir basın sözcüsü, tutuklanan 9 eylemcinin de ertesi günün sabahında serbest bırakıldığını ifade etti.

Google, İsrail hükûmeti ile 1,2 milyar dolarlık Nimbus Projesi için anlaşma yapmıştı. Bu anlaşma kapsamında teknoloji devi İsrail'e askeri ve idarî çalışmalar için yapay zekâ ve bulut bilişim desteği verecekti. Eylemciler ise Nimbus Projesi'nin durdurulması çağrısında bulunmuştu. Protestocuların ellerindeki pankartlarda da "Soykırım için çalışmayacağız", "Doğru şei yapın, Nimbus'u bırakın", "Amazon&Google çalışanları, Filistinli hakları için birleşti" gibi ifadeler yer alıyordu.