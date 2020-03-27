Teknoloji Dehası Larry Page Kimdir, Google’ı Nasıl Kurdu?

İnternete erişimi olan hemen herkes dünyanın en popüler arama motoru olan Google’ı kullanıyor. Peki aradığımız şeyle ilgili binlerce sonucu göz açıp kapayıncaya kadar karşımıza çıkaran Google’ın fikir babasını tanıyor musunuz? İşte karşınızda teknolojiye yön vermiş isimlerden biri olan Larry Page.

Hayatımızı inanılmaz şekilde kolaylaştıran ve hızlı hale getiren teknolojinin gelişmesinde oldukça önemli rol oynayan bazı kişiler vardır. Bunlardan kimi herkesin bildiği isimler olsa da bazıları ismi çok da duyulmayan gizli kahramanlardır. Bunlardan birisi de bugünkü yazımızın baş rolü olan Larry Page.

Bugün dünyanın en çok kullanılan arama motoru olan Google’ın fikir babası ve aynı isimdeki şirketin de kurucusu olan Larry Page’in hikayesini detaylı bir şekilde anlatacağız. Bu sırada Larry Page kimdir ve bugünkü konumuna nasıl gelmiştir gibi sorularınıza da cevap vereceğiz.

Larry Page kimdir?

Gloria ve Carl Page isimli çiftin ikinci çocukları olan Lawrence “Larry” Page 26 Mart 1973’te hayata gözlerini açtı. Ebeveynlerinin ikisi de bilgisayar mühendisi akademisyeni olan ve Michigan Eyalet Üniversitesi’nde eğitim veren Lawrence’ın evi de bu nedenle bilgisayarlar ve teknolojiyle ilgili birçok dergiyle doluydu. Belki çift farkında değildi ancak yeni bir teknoloji dehası şimdiden gelişmeye başlamıştı.

Montessori okulların çocukların kendini geliştirmesinde ve yaratıcılığı artırmasında etkili olduğunu düşünen aile, Larry’i bu tür bir okula kaydetti. Larry Page daha sonrasında kurallarla ve emirlerle çocuğu boğmayan, kendinizi motive ettiğiniz ve dünyada neler olup bittiğini sorguladığınız bu tür bir eğitimin daha sonrasındaki işlerini ve tutumunu geliştirdiğini kabul ediyor.

İdolü, bir başka teknoloji dehası Nikola Tesla

Yaşı 12’ye geldiğinde Larry Page, adeta teknolojinin babası olan ancak ne yazık ki anlaşmazlıklarla ve borçlar içerisinde hayatını kaybeden Nikola Tesla’nın biyografisini okumaya başladı. Kitap, sonunda oldukça duygulanan Larry’e yalnızca dünyayı değiştirecek bir teknoloji yapmayı değil, aynı zamanda onları yayacak bir iş anlayışına sahip olması için de ilham vermişti. Larry Page daha sonrasında “Bir şeyler icat etmenin tek başına hiçbir iyi yanı olmadığını fark ettim. Onları dünyaya yayabilmeli ve insanların bunlardan bir şekilde yararlanıp etkilenmesini sağlamalısınız” açıklamalarında bulundu.

O yıllarda elektronik ile uğraşmanın yanı sıra Page saksafon da çalıyordu. Fortune ile yaptığı bir röportajda, aldığı müzik eğitiminin iş hayatına oldukça etki ettiğini belirtmişti. Page’e göre aldığı müzik eğitimi Google’ın hızlı büyümesinde büyük rol oynamıştı.

Geleceğin temelleri üniversitede atıldı

Michigan Üniversitesinde eğitim görmeye başlayan Page, bugünlerde hala ilgilenmekte olduğu ulaşımın geleceği ile ilgili çalışmalara başlamıştı. Üniversitenin güneş enerjili otomobil ekibine katılan Larry, ekibe üniversitenin kampüsleri arasında monoray benzeri bir kişisel hızlı ulaşım sistemi kurmayı önerdi. Kurucusu olduğu Google ve ana şirketi Alphabet, bugün otonom araçlar üretmek için çalışıyor.

Lawrence “Larry” Page, Michigan Üniversitesi’ndeki eğitimini tamamladıktan sonra doktora yapmak için Stanford’a gitti. Takvim yaprakları 1995’i gösterirken Larry, Google’ın bir başka fikir babası olan Sergey Brin ile tanıştı. İkili yakın arkadaş oldular ve bilgisayar bilimiyle ilgili sürekli olarak birlikte muhabbet ediyorlardı.

Larry Page 23 yaşındayken aniden bir rüyadan uyandı ve kendine şu soruyu sordu: Bütün interneti indirebilmek mümkün mü? Daha sonra Page internet sitelerini anahtar kelimeleri kaç kere içerdiğine göre listelemek yerine bağlantıları takip ederek sitenin önemine göre listeleyebileceği bir sistem üzerinde çalışmalara başladı. Sergey Brin’in de yardımını alan Larry, sonunda BackRub ismini verdikleri arama motorunu oluşturmayı başardı.

Google'ın ilk ismi: BackRub

Projenin ilk yıllarında arama motorunun ismi BackRub olarak kararlaştırılmış olsa da ikili yakın zamanda bu ismi değiştirecekti. Googol isimli matematik teriminden ilham alan ortaklar, “Dünyadaki tüm bilgiyi toplayabilme ve bunu evrensel olarak erişilebilir hale getirme” misyonlarına en uygun olan Google ismini seçtiler. 1998 yılında resmi olarak Google şirketi kuruldu.

Page ve Brin, her yıl yapılan serbest çalışma sanat festivali olan Burning Man için iki hevesli katılımcı oldular. Google ile festivaldeki yarışmaya katılan ikili, tarihin ilk Google Doodle’ını oluşturdular. Festival için Nevada’ya giden ekibin yaptığı ilk Doodle, sitenin çökmesi durumunda şirkette hasar kontrolü yapacak kimsenin bulunmadığını gösteriyordu.

Page’in beş kuralı

Larry Page, yönetim kısmına odaklanmaktansa büyük resme odaklanarak fikir üretme kısmında çok daha iyi olduğunu belirtiyor. Bunun sebebi, Page’in insanlarla uğraşmaktan pek eğlenmiyor olması. O bir lider olarak sonuçlara odaklanıyor ve fazlasıyla iddialı fikirler üretmek için çalışıyordu.

Larry Page Google’ı kurduğunda ve CEO koltuğuna geçtiğinde, kendine yönetim için bazı kurallar belirlemişti. Bu kurallar şu şekildeydi:

Görevini Devretme: Eğer bir şey yapılacaksa ve kendin yapabiliyorsan bu görevi başkasına devretme. Bu şekilde her şey daha hızlı bir şekilde hallolur.

Eğer bir şey yapılacaksa ve kendin yapabiliyorsan bu görevi başkasına devretme. Bu şekilde her şey daha hızlı bir şekilde hallolur. Kimseye engel olma: Eğer bir işe değer katamayacaksan başkalarına engel olma. İşi gerçekten yapan insanlar konuşurken onlara karışmak yerine kendi yapabildiğin işe odaklan.

Eğer bir işe değer katamayacaksan başkalarına engel olma. İşi gerçekten yapan insanlar konuşurken onlara karışmak yerine kendi yapabildiğin işe odaklan. Bürokrat olma

Fikirler yaştan daha önemlidir: Yeni ve iyi fikirler her zaman yaştan daha önemlidir. Birinin yaş veya mevki olarak daha küçük olması, saygıyı veya iş birliğini hak etmediği anlamına gelmez.

Yeni ve iyi fikirler her zaman yaştan daha önemlidir. Birinin yaş veya mevki olarak daha küçük olması, saygıyı veya iş birliğini hak etmediği anlamına gelmez. Kimseyi durdurma: Yapılabilecek en kötü şey, birilerinin yaptığı bir şeyi durdurmasına neden olmaktır. Eğer birilerine “Dur” veya “Hayır” diyorsanız, onlara daha iyi bir yol göstermek zorundasınız.

Eric Schmidt ekibe katılıyor

Larry Page, kurucusu olduğu Google şirketinin CEO pozisyonunda 2001 yılına kadar görev aldı. Şirketin CEO pozisyonu için bütün adayları oldukça dikkatli bir şekilde inceleyen Brin ve Page, Eric Schmidt ile tanıştılar. Bir yazılımcı ve aynı zamanda hevesli bir girişimci olan Schmidt’in şirketin kültürüne fazlasıyla uyacağını düşünen ikili, CEO pozisyonuna Schmidt’i aldı.

İlk zamanlar Page, şirketteki CEO koltuğunu devretmesi nedeniyle pek memnun değildi ancak daha sonra şirketi yönetmekle daha az uğraşmak onu daha rahat hissettirdi. Her gün birileriyle uğraşmak Page’e göre değildi ve Eric gibi birini bulabilmiş olmak onun için büyük bir şanstı. Aynı zamanda Eric, Google için de büyük bir şans olacaktı.

2007 yılında Larry, hala toplantılarda çok fazla zaman harcamaya devam ettiğini fark etti. Bu durumu fark etmesinden sonra asistanlarından kurtulan Larry, onunla konuşmak isteyen kişilerin fiziksel olarak onu takip etmesini resmen zorunlu kıldı. Buna rağmen Page aktif olarak Google’ın ürün ve vizyonunu geliştirmek için fazlasıyla çabalıyordu. Andy Rubin’in şirketi olan Android’i Google bünyesine katmak istedi ve şirketi satın aldı.

Larry Page 10 yıl sonra yeniden CEO koltuğuna geçiyor

Larry, 2001 yılında Eric Schmidt’e devrettiği CEO koltuğunu tam 10 yıl sonra geri aldı. Kendisi yeniden CEO olduktan sonra şirketin üst düzey yönetimini yeniden düzenlemeye başladı ve 2012 yılı bitmeden şirketin Google Plus’ı, ilk Chromebook dizüstü bilgisayarı, Google Glass’ı, yüksek hızlı internet servisi Fiber’i ve daha fazlasını üretmesini sağladı.

4 yıl boyunca CEO koltuğunda oturan Page, 2015 yılında bu pozisyonu başkasına devretti ve yine kendi kurduğu, Google’ın ana şirketi Alphabet’in CEO pozisyonuna geçmeye karar verdi. Bunun sebebi, Page’in çok daha iddialı şeyler üzerinde çalışmak ve olabildiğince fazla insanın hayatını geliştirmek istemesiydi.

Alphabet’in CEO koltuığunda Larry Page, zamanının çoğunu yeni teknolojiler araştırarak, gerçekten zeki insanlarla tanışıp onlara imkan tanıyarak ve Alphabet’in bir sonraki büyük adımının ne olacağını hayal ederek geçiriyordu. Artık elinde tam da istediği gibi oldukça iddialı fikirler için çalışmaya koyulabileceğı bir fırsat vardı.

Page ve Brin, Alphabet’teki görevlerini bırakıyor

Takvim yaprakları 2019 yılının aralık ayını gösteriyorken, Google ve Alphabet’in kurucusu ve CEO’su olan ikili Larry Page ve Sergey Brin, bir mektup ile Alphabet’te kalan görevlerini bıraktıklarını açıkladılar. Mektupta “Alphabet ve Google’ın artık iki CEO ve başkana ihtiyacı olmadığını düşünüyoruz” diyen ikili, görevlerini başkasına devrettiler. Bugün Larry Page, Alphabet’te Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam ediyor.

Larry Page, tahmin edilebileceği üzere dünyanın en güçlü ve en zengin insanlarından biri. Forbes’in her yıl düzenlediği yılın milyarderleri listesinde dünyanın en zengin 10. insanı olan Larry Page’in serveti 50.8 milyar dolar. Sergey Brin ise 49,8 milyar dolar ile Larry’nin 4 sıra altında bulunuyor.

Larry Page’in üniversite yıllarında ulaşımın geleceğiyle ilgili fazlasıyla yakından ilgili olduğunu belirtmiştik. Bugünlerde Page, hala uçan arabalarla kafayı bozmuş durumda. Geçtiğimiz senenin sonunda Page, bir duyuru yaparak kendi parasından 100 milyon dolar ayırarak Zee.Areo isimli şirkete bağış yaptı. Bu şirket, ulaşımda devrim yapmak isteyen bir hava taşıtı şirketi. Bunun yanı sıra Page, uçan araba üzerinde çalışmalar yapan bir girişim olan Kitty Hawk’ın da yatırımcısı.