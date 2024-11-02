Google ve Facebook’un sosyal medya alanında yıllardır süregelen rekabeti teknoloji dünyasının en çok konuşulan konularından biri. Bu içerikteyse bu rekabetin bir ürünü olarak ortaya çıkan Friend Connect’in hikâyesini anlatacağız.

2008 yılında duyurulan Google Friend Connect, kullanıcıların farklı web sitelerinde Google hesaplarıyla giriş yaparak sosyalleşmelerini sağlayan bir platformdu.

Amacıysa bağımsız sitelere sosyal medya özellikleri kazandırmak ve bu sayede kullanıcıların yorum yapmalarını, içerikleri beğenip paylaşmalarını ve diğer kullanıcılarla etkileşime geçmelerini sağlamaktı.

Yani, Google kullanıcılarının internetin farklı köşelerinde birbirleriyle bağlantı kurabilecekleri bir ağ oluşturmayı hedeflemişti de diyebiliriz.

Google böylelikle kendi ekosistemini genişletmeyi ve kullanıcılarını Facebook’un cazibesinden uzak tutmayı ummuştu.

Ancak işler pek istenildiği gibi gitmedi.

Facebook kullanıcı verilerini kendi platformunun dışında paylaşma konusunda pek hevesli değildi ve bu sebeple kullanıcı gizliliğine verdiği önemi gerekçe göstererek Friend Connect’in kendi platformuna erişimine izin vermemişti.

Google’ın, Facebook’un verilerine ulaşamaması, Friend Connect’in kullanıcı etkileşimini büyük ölçüde sınırlayarak platformun cazibesini yitirmesine yol açmıştı.

Ek olarak, Friend Connect’in sunduğu sosyal özellikler kullanıcılar için yeterince çekici de değildi.

Facebook’un sunduğu güçlü kullanıcı deneyimi ile kıyaslandığında Friend Connect, kullanıcıların vazgeçilmezi olmayı başaramamıştı.

Google’ın sunduğu bu deneyim, basit sosyal medya bileşenlerinden öteye gidemeyerek kullanıcılar için pek büyük bir anlam ifade edemedi.

Teknolojik kısıtlamalar, güven ve gizlilik sorunları, Google’ın sosyal medya konusundaki deneyimsizliğiyle de birleşince başarısızlık kaçınılmaz oldu.

Friend Connect’in başarısızlığına rağmen Google’ın sosyal medya takıntısı sona ermedi.

Google, bu deneyimin ardından Google Buzz ve Google+ gibi daha büyük projelere yönelse de bu projeler de yeterince ilgi görmedi ve sonunda rafa kaldırıldı.

Özetle, Google’ın Friend Connect projesi dev bir şirketin sosyal medya alanında Facebook’a karşı verdiği ve başarısız olduğu savaşlardan sadece bir tanesi olarak tarihe geçti.

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