Apple markasını yenilikçi ürünleri ve şık tasarımıyla tanıyoruz. Peki başarılarıyla adını duyurmuş bu markanın tasarım takıntısının bazı ürünleri başarısızlığa sürüklediğini söylesek? Bu içerikte, Apple III’ün öyküsünü anlatıyoruz.

1980 yılında piyasaya sürülen Apple III, Apple’ın büyük umutlarla tanıttığı bir iş bilgisayarıydı.

Apple II’nin başarısını daha ileriye taşımayı hedefleyen bu model, iş dünyasına hitap eden gelişmiş özelliklerle donatılmıştı ve büyük başarıya ulaşması bekleniyordu.

Apple III döneminin üstün teknolojisini barındırıyordu!

Güçlü bir 2 MHz işlemci, 128 KB RAM ve yüksek çözünürlüklü ekran gibi dönemi için etkileyici teknik özelliklere sahipti.

Buna ek olarak, iş dünyası için tasarlanmış özel yazılımlar ve ticari uygulamalarla da birlikte sunuluyordu.

Peki her şey bu kadar iyiyse bu ürünü başarısızlığa sürükleyen şey ne olmuştu?

Apple III'ün başarısızlığının ardında birçok etken olsa da bu hikâyenin başrolünde Steve Jobs’un tasarım konusundaki inatçılığı yer alıyor diyebiliriz.

Jobs, tasarımın estetik ve minimalist olması konusunda o kadar takıntılıydı ki, bu durum ürünün performansını ve güvenilirliğini ciddi şekilde etkiledi.

Örneğin, Jobs soğutma fanını kasanın estetik görüntüsünü bozacağı sebebiyle reddetti ve bu karar cihazın aşırı ısınmasına ve bu yüzden cihazda donanım arızaları yaşanmasına yol açtı.

Soğutma fanını estetik kaygılar sebebiyle tasarımdan çıkartmak çok büyük bir hataydı.

Birçok kullanıcı, Apple III’ün çalışırken fazla ısınması sebebiyle verilerini kaybetti.

Öyle ki, cihaz ısındığı için açılmıyordu ve bazı kullanıcılar cihazı bazen çalışır hâle getirmek için yerden birkaç santimetre yukarıda bırakmaları gerektiği bile söyledi.

Cihazla ilgili sorunlar burada da bitmiyordu.

Klavye ve kasa arasındaki dengesizlik, donanımın hatalı yerleştirilmesi, cihazın yazılımlarının donmasına yol açan hatalar gibi sayısız sorun, Jobs’un tasarımın minimalist olması konusundaki takıntısının bir sonucuydu.

Bu hatalar nedeniyle Apple III, daha piyasaya sürüldüğü ilk yılda bile birçok geri çağırma ve revizyona maruz kaldı.

Ancak yapılan iyileştirmeler bile Apple III’ü kurtarmaya yetmemişti.

Başarısızlık sadece teknik sorunlarla da sınırlı değildi.

Cihazın işletim sistemindeki uyumsuzluklar, iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalması, yüksek fiyat etiketi ve Apple II ile tam uyumlu olmaması, zaten kötü bir başlangıç yapan Apple III’ün daha da zor bir durumda bıraktı.

Sonuç olarak, Apple III 1984 yılında sessizce piyasadan çekildi ve Apple’ın tarihi boyunca yaşadığı en büyük başarısızlıklardan biri olarak tarihin tozlu sayfalarında yer etti.

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