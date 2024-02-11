Hizmeti geliştirmek için eğitimli görevliler kullanan Google, bir insanın görmesini istemeyeceğiniz bilgileri Gemini ile paylaşmamanız konusunda uyardı.

Yakın zamanda Bard isimli yapay zekâ modelini Gemini’a çeviren Google, her ürününe entegre çalışan bu modele fazlaca yatırım yapıyor. Bilgi doğruluğu ve mantık yetenekleriyle GPT-4’ün önüne geçen Gemini, isabetli bilgi ve görev odaklı görüşmelerde kullanıcıların işini rahatlatmayı başarıyor.

Fakat bu yapay zekâ modelimizle yaptığımız konuşmalarda gözden kaçırdığımız, önemli bir detay da var. Bu gibi yapay zekâ modelleri ne de olsa bir insan olmadığından çoğu kişi, kişisel sayılabilecek bilgileri paylaşmaktan çekinmiyor. Fakat Google, Gemini ile kişisel bilgilerimizi paylaşmamamız konusunda uyarıyor.

Bazı görüşmeleri eğitimli görevliler, yani insanlar inceliyor.

Bu kişiler her ne kadar sizin e-postanızı ve telefon numaranızı görmese de hizmeti geliştirmek için bazı görüşmeleri inceliyorlar. Eğer siz görüşmeleri silmezseniz Google, 3 yıla kadar bunları tutuyor. Bu da hassas ve kişisel bilgilerinizi Gemini’dan uzak tutmak için farklı bir neden.

Bunun bir nebze önüne geçmek için Gemini aktivitesini durdurabilirsiniz. Tabii bu da durumu kökünden çözmez. Zira aktiviteniz durdurulduğunda bile Google, güvenlik ve gizlilik amacıyla görüşmelerin, silindikten 72 saat sonrasına kadar kayıtlı kaldığını belirtiyor. Yine de denemek isterseniz izlemeniz gereken adımlar şöyle:

myactivity.google.com sayfasına gidin.

Sol taraftan “Diğer etkinlik” butonuna tıklayın.

Aşağı kaydırıp “ Gemini Uygulamaları Etkinliği ”ni bulun.

”ni bulun. Geçmişi yönet’e basın.

Uygulama etkinliğinizi kapatabilir ve etkinliğinizi silebilirsiniz

Sizin Gemini hakkındaki düşünceleriniz neler?