Google, Dünya Pi Sayısı için arama motoruna entegre edilen hesap makinesine bir sürpriz yumurta yerleştirdi. Görsel hafıza ile pi sayısının ne kadar iyi bilindiğine odaklanan bu sürpriz yumurta, bu özel sayının rakamlarını önce gösteriyor, sonra da bu rakamların doğru bir şekilde girilmesini istiyor.

14 Mart tarihi, dünya için iki önemli günü temsil ediyor. Bunlardan ilki, özellikle de koronavirüs pandemisi nedeniyle canını dişine takan sağlıkçıların günü olan "Tıp Bayramı" olarak karşımıza çıkarken, ikincisi ise matematiğin önemli unsurlarından olan pi sayısının günü olarak biliniyor. Bilmeyenler için; 3,14 olarak başlayan pi sayısı için belirlenen özel gün, üçüncü ayın on dördü olarak kabul edilerek kutlanıyor.

Hal böyle olunca da Google, pi sayısına özel bir uygulama başlattı. Dünyanın en popüler arama motoru, dahili hesap makinesinin içerisine eğlenceli bir sürpriz yumurta yerleştirdi. Google'a hesap makinesi yazarak ulaşılabilen bu sürpriz yumurta, pi sayısının kaç basamağını bildiğinize ek olarak görsel hafızanızın ne kadar iyi olduğunu anlamanıza yardımcı oluyor.

Bir kullanıcı, Google'da hesap makinesi araması yaptığında, ekranın sol üst kısmında pi sayısının simgesiyle karşılaşıyor. Simgenin üzerine geldiğinizde ise başlat menüsünün olduğu görülebiliyor. Google, bu butona tıklayan kullanıcı için önce 3.14 ifadesini gösteriyor ve bunun yazılmasını istiyor. Bunu yazdıktan sonra süreç kısır döngüye dönüyor ve her seferinde bir rakam daha eklenerek, bu rakamların girilmesi isteniyor. Sona ulaşmak, tahmin edebileceğiniz üzere pek de mümkün değil.

Pi sayısının toplamda kaç basamaklı olduğu, bugün bile tam olarak bilinmiyor. Bunun için özel algoritmalar oluşturulmuş olsa da rakamlar arttıkça büyüyen depolama ihtiyacı, bir süre sonra hesaplamanın yarıda kalmasına yol açıyor. Şu ana kadar tespit edilen en yüksek basamak sayısı ise 31,4 trilyon. Bu sayısının kaç basamaklı olduğu bir gün tespit edilir mi bilinmez ancak okullar, bu sayıyı genelde 3.14 ya da 3.14159 olarak ihtiyaç duydukları hesaplamaları yapabiliyorlar.

Google'ın sürpriz yumurtasına ulaşmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.