Google, çok beğenilen Pixel Watch 2'nin halefi Pixel Watch 3'ü tanıttı.

Google, Pixel Watch 3'ü Made by Google etkinliğinde yeni akıllı saatlerini de tanıtmayı ihmal etmedi. Pixel Watch 3, sağlık ve fitness odaklı bir cihaz olarak dikkatleri çekti. İki farklı boyutta gelen Pixel Watch 3'ün 41mm ve 45mm versiyonları bulunacak. Yerni Actua ekran, 2000 nit ile bir önceki modelden çok daha yüksek maksimum parlaklığa sahip olacak.

Google'ın en entegre akıllı saati olarak tanıttığı akıllı saatler, sağlık özellikleri ile dikkat çekiyor. En isabetli nabız takip sistemine sahip olduğu söylenen modellerle ayrıca güvenlik kameralarını kontrol etmek, aramalara cevap vermek mümkün oluyor. Ayrıca akıllı saat, yürüyüş ya da koşu gibi aktivitelere alternatif olarak evde yapılabilecek sporlar konusunda da yardımcı oluyor.

41mm'lik model 349 dolar, 45mm'lik model ise 399 dolardan satışa çıkacak.

Ayrıntılar geliyor…

