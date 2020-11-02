DXOMARK, Google'ın en yeni amiral gemisi Pixel 5'in kamera puanını açıkladı. Pixel 5, özellikle telefoto kamerasının olmaması nedeniyle listenin oldukça alt sıralarında yer aldı.

Akıllı telefonların arka kameralarını, selfie kameralarını, ses sistemlerini ve ekranlarını inceleyen DXOMARK, Google’ın en yeni akıllı telefonu olan Pixel 5’in arka kamera puanını açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda listeye ilk 5’ten giriş yapan Pixel ailesi, bu kez ilk 15’e dahi zar zor girmiş durumda.

DXOMARK, Google’ın yeni amiral gemisi Pixel 5’e 120 genel puan vermiş durumda. Cihaz, genel fotoğraf performansın 129 gibi hiç de fena sayılmayacak bir puan alsa da bir telefoto kameraya sahip olmadığından zoom kategorisinde yalnızca 49 puan alıyor. Pixel 5’in video performansının puanı ise 107 olarak açıklandı.

Günümüzde neredeyse giriş seviye telefonlar dahi çoklu kamera kurulumlarına sahip olduklarından bir amiral gemisi telefonda telefoto kamera bulunmaması, kamera performansı açısından büyük bir ‘eksi’ olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle de Pixel 4’te 81 olan zoom puanı, Pixel 5’te 49’a düşüyor.

Bununla birlikte DXOMARK, Pixel 5’in özellikle pozlama, renk doğruluğu ve otomatik odaklama noktalarında oldukça başarılı olduğunu ifade ediyor. Google, Pixel 5 ile görüntüdeki bozuklukları gidermede oldukça iyi bir iş çıkarıyor olsa da konu zoom yapmaya geldiğinde belirgin bir kumlanma oluyor.

DXOMARK’a göre Pixel 5, video çekimlerinde de otomatik odaklama konusunda oldukça iyi bir iş çıkarıyor ve 4K UHD video kayıtlarda dahi nesneleri hızlı bir şekilde odaklıyor. Tüm bu kamera performansıyla birlikte Pixel, Mate 30 Pro’nun hemen altında ve Redmi K30 Pro’nun hemen üstünde DXOMARK sıralamasının 15. sırasında yer alıyor.