Huawei Mate 40 Pro’nun DxOmark Puanları Açıklandı

Akıllı telefonların kamera performanslarını değerlendiren DxOMark, Huawei'nin çiçeği burnunda amiral gemisi telefonu Mate 40 Pro'nun test sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamalarla birlikte Mate 40 Pro, DxOMark sıralamasının zirvesine oturmayı başardı.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, birkaç saat önce düzenlediği bir etkinlikte yeni amiral gemisi telefonlarını duyurdu. Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+ olarak isimlendirilen üç modelle tüketicilerin karşısına çıkan şirket, telefonlarının hem donanım hem de tasarım özellikleriyle tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Huawei, Mate serisinin kamera özelliklerini zaten her zaman yüksek tutmuştur. Mate 40 ailesinde de bu durum kendini gösterdi. Üstelik bu konuda bir de son dakika sürprizi yaşandı. DxOMark, Mate 40 Pro'nun kamera performansının nasıl olduğunu kamuoyu ile paylaştı. Yapılan testler, Huawei'nin kamera konusunda yine şaşırtmadığını gösteriyor.

Huawei Mate 40 Pro hem ön hem de arka kamerası en iyi olan telefon

DxOMark ekibi tarafından yapılan testlere baktığımızda, bu amiral gemisinin ön kamera kurulumunun 104, arka kamera kurulumunun ise 136 puan aldığını görüyoruz. Ekip, bu puanları daha önce hiçbir akıllı telefona vermemişti. Platformun değerlendirmelerine yakından baktığımızdaysa Mate 40 Pro'nun hem arka hem de ön kameralarının mükemmele yakın sonuçlar verdiğini görüyoruz.

DxOMark, Huawei Mate 40 Pro'nun arka kamera kurulumunun tüm koşullar altında başarılı sonuçlar verdiğini söylüyor. Görüntülerdeki ayrıntı seviyesinin çok iyi olduğunu söyleyen ekip, görüntü gürültüsünün minimal seviyelerde olduğunun altını çiziyor. Ayrıca bokeh efektler ve portre modu da oldukça doğal sonuçlar veriyor, bu sayede görüntünün yapay olmadığı hissini sonuna dek yaşatıyormuş.

Huawei Mate40 Pro'nun, ultra geniş açılı kamerasının da yeterince iyi olduğunu söyleyen DxOMark ekibi, ayrıntı kalitesinin çok iyi olduğunu ancak pespektifin rakiplerin gerisinde kaldığını ifade ediyor. Ayrıca bu akıllı telefonun tüm yakınlaştırma koşullarında iyi sonuçlar verdiği, görüntü bozulmalarının minimum seviyelerde olduğu belirtiliyor.

DxOMark ekibinin açıklamalarına göre Huawei Mate 40 Pro'nun sahip olduğu otomatik odaklama özelliği de hiç fena değilmiş. Bu özelliğin her türlü koşula çok hızlı bir şekilde odaklandığını söyleyen ekip, bunun yanı sıra renk dengesinin de çok iyi bir şekilde sağlandığını ifade ediyor. Ekibe göre otomatik odaklama özelliği, sadece düşük altında yavaş kalıyormuş. DxOMark, bu durumu Mate 40 Pro'nun arka kamera kurulumundaki en olumsuz yan olarak gösteriyor.

Huawei Mate 40 Pro'nun ikili ön kurulumuna baktığımızda, düşük ışık altında bile iyi özçekimlerin yapılabileceğini görüyoruz. Ayrıca DxOMark ekibinin paylaştığı görsellerde, bu ön kameraların pek çok telefonun arka kamerasından bile iyi olduğu anlaşılabiliyor. Ekip, kamera kurulumunun en büyük sorununun, bazı koşullarda beyaz dengesinin sağlanamıyor oluşu ve cilt tonlarında zaman zaman yaşanan bozulmalar olduğunu söylüyor.

DxOMark ekibine göre Mate 40 Pro'nun ikili ön kamera kurulumu, genel olarak iyi sonuçlar verse de doku kayıpları ve düşük ayrıntı gibi bazı sorunlara yol açıyormuş. Ayrıca ekip, bu ön kamera kurulumunda yer alan portre modun simülasyon olduğunun da yakınlaştırma sırasında anlaşılabileceğini söylüyor. Ancak her şeye rağmen Huawei Mate 40 Pro, ön kamerasıyla da tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.